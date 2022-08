Erfolgreiches "Comeback"! SV Gmunden Juniors starten mit Heimsieg in die Saison

Details Freitag, 12. August 2022 19:58

Zum Auftakt der zweiten Runde der neuen 2. Klasse 1b empfingen die SV Gmunden Juniors die Union Schlierbach 1b. Nach dem Abschied aus der OÖ-Liga standen die Juniors im Kampfmannschafts-Bereich im Abseits. Aufgrund der Verschiebung der Auftaktpartie bei Hertha Wels 1b (29. Oktober) starteten die jungen Traunseestädter erst am Freitagnachmittag in die neue Saison und durften sich mit einem 2:0-Heimsieg über ein erfolgreiches "Comeback" freuen. Die zweite Mannschaft des Landesliga-Aufsteigers hingegen verzeichnet auch nach dem zweiten Spieltag ein jungfräuliches Punktekonto und zog sechs Tage nach einer empfindlichen 1:5-Heimpleite gegen Sattledt erneut den Kürzeren.

SV-Keeper Grabner verhindert Schlierbacher Führung

Im letztjährigen Reserve-Bewerb der Landesliga West hatten die Gmundner souverän den Meistertitel erobert, deshalb wollte das junge Team von Trainer Werner Huemer in der neuen Liga erfolgreich starten. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Chinta verzeichneten die Heimischen in der LSP Arena mehr Ballbesitz und erarbeiteten sich eine optische Überlegenheit, doch die Gästeelf von Coach Gerald Oberndorfinger, die im letztjähren Reserve-Bewerb de Bezirksliga Süd sich über den Vizemeistertitel freuen konnte, agierte taktisch überaus geschickt und lauerte auf Konter. Die Schlierbacher schalteten immer wieder schnell um und waren des Öfteren brandgefährlich, doch der ausgezeichnete SV-Schlussmann Michael Grabner machte zwei Top-Chancen der Gäste zunichte.

Gmundner-Doppelschlag kurz vor der Pause

Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, stellte die Huemer-Elf kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg. Kurz nachdem Tobias Laska nur Aluminium getroffen hatte, durfte sich das 18-jährige Talent über seinen ersten Treffer freuen. Nach einem feinen Pass von Kampfmannschafts-Trainer Kiril Chokchev, der die Juniors in Durchgang eins verstärkte, stellte Laska auf 1:0. Kurz danach wurde Laska im Schlierbacher Strafraum unsanft von den Beinen geholt - Alexander Kaltenleithner verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0-Halbzeitstand.

Juniors lassen nichts anbrennen

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein Spiel auf überaus mäßigem Niveau zu sehen. Die Hausherren waren nach der Pause darauf bedacht, hinten nichts anbrennen zu lassen und die Führung zu behaupten. Die Union war zwar auch in den zweiten 45 Minuten überaus bemüht, konnte das Blatt aber nicht wenden und sich keine klare Torchance erarbeiten. Mitte des zweiten Durchgangs nahm SV-Coach Huemer einige Wechsel vor und schickter weitere Talente auf das Feld. In der restlichen Spielzeit ließen die nun ganz jungen Gmundner nicht viel zu, verwalteten das Ergebnis, brachten den Vorsprung ins Ziel und durften sich über einen 2:0-Sieg freuen.

Mag. Dr. Werner Huemer, Trainer SV Gmunden Juniors:

"Es war heute nicht einfach. Zum einen haben urlaubsbedingt einige Spieler gefehlt, und zum anderen weiß man vor dem ersten Match nicht, wo man steht. Nach der Schlierbacher Klatsche in der Vorwoche hätte ich nicht erwartet, dass die Gäste - vor allem in der ersten Halbzeit - derart stark auftreten. In Summe war der Sieg verdient, aufgrund der Chancen der Gäste in Halbzeit eins hätte das Spiel aber auch einen anderen Verlauf nehmen können und hatten das nötige Quäntchen Glück. Wir freuen uns über die ersten drei Punkte, wenngleich die Leistung enttäuschend war".