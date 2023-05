Union Pettenbach 1b klettert im "Kracher" der Runde an die Tabellenspitze

Details Samstag, 20. Mai 2023 09:44

In der 2. Klasse 1b empfing die Union Sparkasse Pettenbach 1b die SV Gmundner Milch Juniors zum "Kracher" der 27. Runde. Im Kräftemessen zwischen dem Zweitplatzierten und dem Ligaprimus ging es im direkten Duell um die Tabellenführung. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel war auch am Freitagabend ein enges Gefecht zu erwarten, zumal die Heimelf von Coach Gerhard Tiefenthaler auf eigener Anlage noch ungeschlagen ist, während die Traunseestädter im Frühjahr mit einer noch weißen Weste unterwegs waren und zudem nach sieben Siegen am Stück mit breiter Brust ins Match gingen. Nach 90 intensiven und spannenden Minuten behielten die Almtaler mit 2:1 hauchdünn die Oberhand und kletterten mit dem achten "Dreier" im neunten Heimspiel an die Tabellenspitze. Die Cubrelji-Elf hingegen zog nach 16 Partien ohne Niederlage erstmals seit 19. August 2022 den Kürzeren und musste den Platz an der Sonne verlassen.

Hausherren mit früher Führung - Mecir gleicht per Freistoß aus

Vor rund 150 Besuchern fanden die Hausherren gut in die Partie und durften sich nach nur fünf Minuten über die Führung freuen. Nach einer Balleroberung brachte Enes Simsek das Leder von der linken Seite zur Mitte, Florian Herndler nahm die Kugel geschickt mit und ließ Gästegoalie Antonio Tokic keine Chance. Die Gästeelf von Trainer Jeton Cubrelji ließ sich vom frühen Gegentor nicht beirren, bot fortan den Almtalern die Stirn und verzeichnete mehr Ballbesitz. Nach einer halben Stunde wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Mateo Mecir. der in der Winterpause von St. Florian an den Traunsee gewechselt war, einen 25-Meter-Freistoß mit einem strammen Schuss versenkte. In der Folge ging es munter hin und her, bis zur Pause blieb es jedoch beim 1:1.

Duell auf Augenhöhe

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Turic war die Tiefenthaler-Elf von Beginn an hellwach und hatte in Minute 47 die Chance auf den erneuten Führungstreffer, bei einem vielversprechenden Angriff der Pettenbacher kam der letzte Pass aber nicht an. Auch im zweiten Durchgang begegneten sich die beiden Titelaspiranten auf Augenhöhe. Die Cubrelji-Elf verzeichnete auch nach der Pause mehr Spielanteile, tat sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Das lag daran, dass sich die Almtaler auf eine kompakte Defensive stützten und nicht viel zuließen.

Entscheidung nach 70 Minuten

Nach 70 Minuten brandete in der Arena wieder Jubel auf. Nach einem erneuten Fehler im Spielaufbau der Gäste schnappte sich Tobias Riedler den Ball, das 20-jährige Pettenbacher Eigengewächs lief alleine auf den Juniors-Kasten zu, bewahrte die Ruhe und stellte auf 2:1. Die Traunseestädter gaben sich noch nicht geschlagen und waren in der Schlussphase um den erneuten Ausgleich bemüht. In Minute 87 zappelte die Kugel im Union-Kasten, nach einer Freistoßflanke erkannte der Unparteiische aber ein Foul an Pettenbach-Schlussmann Niklas Radler. Da nach einer Ecke ein Kopfball von Union-Kapitän Sebastian Fekete das Ziel verfehlte, änderte sich am Ergebnis nichts, behielt die Tiefenthaler-Elf mit 2:1 knapp die Oberhand und hält im Titelkampf nach dem 15. Saisonsieg die Trümpfe in der Hand.

Gerhard Tiefenthaler, Trainer Union Pettenbach 1b:

"Das Top-Spiel ist den hohen Erwartungen gerecht geworden, haben sich die Mannschaften 90 Minuten lang auf Augenhöhe begegnet. Mein junges Team hat gegen die starken Gmundner überaus geschickt agiert und einen nicht unverdienten Sieg gefeiert, wenngleich auch ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Mit diesem Dreier haben wir uns im Titelkampf in eine perfekte Position gebracht, sind aber längst noch nicht durch und müssen den Sack erst noch zumachen - das wird nicht einfach".

