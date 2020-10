Franckviertel Linz findet auch gegen Oftering nicht den Anschluss

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 20:25

Oftering setzte sich standesgemäß gegen Franckviertel mit 2:5 durch. Der SV Oftering war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Ein Doppelpack brachte Oftering in eine komfortable Position: Christoph Keil war gleich zweimal zur Stelle (18./25.). Dejan Kuridza versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz des Gasts. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Dardan Zejneli seine Chance und schoss das 2:2 (43.) für den SV Franckviertel Linz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Oftering legt einen Gang zu

Der SV Oftering drückte aufs Tempo und brachte sich durch den dritten Treffer von Keil wieder auf die Siegerstraße. Wenig später sorgte Denis Grbic für den vierten Treffer des SVO. Oliver Rumetshofer setzte in Minute 76 schließlich den Schlusspunkt. Am Ende verbuchte Oftering gegen Franckviertel Linz einen Sieg.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt Franckviertel den 14. Platz in der Tabelle ein. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Heimmannschaft im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 35 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Mitte.

Trotz des Sieges bleibt der SV Oftering auf Platz neun. Die Stärke von Oftering liegt in der Offensive – mit insgesamt 25 erzielten Treffern. Der SV Oftering bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

2. Klasse Mitte: SV Franckviertel Linz – SV Oftering, 2:5 (2:2)

18 Christoph Keil 0:1

25 Christoph Keil 0:2

30 Dejan Kuridza 1:2

43 Dardan Zejneli 2:2

52 Christoph Keil 2:3

57 Denis Grbic 2:4

76 Oliver Rumetshofer 2:5