Leonding springt auf ersten Platz - Nach 3:0-Sieg bei Alkoven

Details Sonntag, 07. November 2021 17:03

Gegen die ASKÖ Leonding holte sich der SV Sparkasse Alkoven eine 0:3-Schlappe ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Lukas Zupan brachte die ASKÖ Leonding in der 24. Minute nach vorn. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Leon Denkmayr seine Chance und schoss das 2:0 (45.) für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Michael Leitner schraubte das Ergebnis in der 61. Minute mit dem 3:0 für die A. Leonding in die Höhe. Am Ende behielt die ASKÖ Leonding gegen den SV Sparkasse Alkoven die Oberhand.

Leonding auf Platz eins

Trotz der Niederlage belegt der SV Sparkasse Alkoven weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Mit dem Erfolg macht es sich die ASKÖ Leonding weiter in der Aufstiegsregion bequem. Der Defensivverbund des Tabellenprimus ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die ASKÖ Leonding sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Der SV Sparkasse Alkoven kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während die ASKÖ Leonding dagegen schon 31 Punkte auf dem Konto hat.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt der SV Sparkasse Alkoven dann im nächsten Spiel den ATSV Födinger St. Martin/Traun, während die ASKÖ Leonding am gleichen Tag gegen den SV Franckviertel Linz das Heimrecht hat.

2. Klasse Mitte: SV Sparkasse Alkoven – ASKÖ Leonding, 0:3 (0:2)

24 Lukas Zupan 0:1

45 Leon Denkmayr 0:2

61 Michael Leitner 0:3

