Kirchberg-Thening mit 3:2 gegen Babenberg Linz Süd

Details Sonntag, 10. April 2022 19:48

Vor 85 Zuschauern konnte ASKÖ SC Kirchberg-Thening gegen Union Babenberg Linz Süd 3:2 gewinnen. Gregor Leonhartsberger erzielte dabei zwei Treffer.

Julian Zimmermann brachte die ASKÖ SC Kirchberg-Thening in der 18. Spielminute in Führung. Gregor Leonhartsberger erhöhte den Vorsprung nach 26 Minuten auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Thomas Bayer für Union Babenberg Linz Süd (42.). Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kurz nach dem Wiederanpfiff schnürte Leonhartsberger mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.), dieses Mal per Elfmeter. Sebastian Bauer versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz des Spielgegners aus Kirchberg-Thening. In den 90 Minuten war die ASKÖ SC Kirchberg-Thening im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Union Babenberg Linz Süd und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Kirchberg-Thening klettert um einen Platz

ASKÖ Kirchberg-Thening muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Sieg sprang man nun auf den elften Platz und steht dort mit einem 31:46-Torverhältnis und 15 Punkten. In der Verteidigung stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg der ASKÖ SC Kirchberg-Thening, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist nun zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Mit 11 ergatterten Punkten steht die Union Babenberg Linz Süd auf Tabellenplatz 13. Der Gast entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Die ASKÖ SC Kirchberg-Thening bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, sechs Unentschieden und acht Pleiten.



Nun musste sich Union Babenberg Linz Süd schon 11-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

In zwei Wochen tritt ASKÖ Kirchberg-Thening beim FC Dardania Linz an (18.04.2022, 16:30 Uhr), parallel genießt Union Babenberg Linz Süd Heimrecht gegen den FC Stahl Linz.

2. Klasse Mitte: ASKÖ SC Kirchberg-Thening – Union Babenberg Linz Süd, 3:2 (2:1)

69 Sebastian Bauer 3:2

52 Gregor Leonhartsberger 3:1

42 Thomas Bayer 2:1

26 Gregor Leonhartsberger 2:0

18 Julian Zimmermann 1:0