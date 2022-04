Neumarkt i.M. siegt bei Kefermarkt 3:1

Details Sonntag, 24. April 2022 19:03

Am Samstag verbuchte Neumarkt im Mühlkreis einen 3:1-Erfolg gegen Kefermarkt. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Neumarkt im Mühlkreis heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte die Union Neumarkt im Mühlkreis die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Andreas Danner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (14.). Daniel Geissler erhöhte für Neumarkt i.M. auf 2:0 (16.). In der 35. Minute erzielte Daniel Hofreiter das 1:2 für die Union Kefermarkt. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte die Union Neumarkt im Mühlkreis noch das 3:1 (44.). In der 77. Minute kassierte Ionel Mocea für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Union Kefermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Aktuell steht die Heimmannschaft mit 25 Punkten auf Platz sieben. In der Verteidigung der Union Kefermarkt stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat das Team aus Kefermarkt momentan auf dem Konto. Die Union Kefermarkt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt Union Neumarkt im Mühlkreis auf Platz zwei. Die Union Neumarkt im Mühlkreis befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Während Union Kefermarkt am kommenden Sonntag die SPG Pierbach/Rechberg empfängt, bekommt es Union Neumarkt im Mühlkreis. am selben Tag mit dem SV Lichtenberg zu tun.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Kefermarkt – Union Neumarkt im Mühlkreis, 1:3 (1:3)

44 Oliver Alexander Geissler 1:3

35 Daniel Hofreiter 1:2

16 Daniel Geissler 0:2

14 Andreas Danner 0:1