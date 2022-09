Dreierpack! 18-jähriges Eigengewächs schießt Union Unterweitersdorf an die Tabellenspitze

Details Samstag, 24. September 2022 12:32

Zum Auftakt der siebenten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte stand die Begegnung zwischen der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und der Union Bad Leonfelden 1b auf dem Programm. Während die Hausherren zuletzt am Stück drei "Dreier" einfuhren, ist die junge zweite Mannschaft des Landesligisten in ihrer Premieren-Saison im Kampfmannschaftsbereich nach einem perfekten Saisonstart auf dem Boden der Realität gelandet. Auch ohne Chef-Trainer Daniel Hartl, der nach der Hochzeit aktuell die Flitterwochen genießt, wurden die formstarken Unterweitersdorfer am Freitagabend ihrer Favoritenrolle gerecht, feierten einen ungefährdeten 4:1-Erfolg und lachen nach dem vierten Sieg in Serie für zumindest 45 Stunden von der Tabellenspitze. Simon Hinterreither traf nicht weniger als drei Mal ins Schwarze, avancierte das 18-jährige Eigengewächs zum "Man of the Match". Die jungen Gäste aus Bad Leonfelden waren bemüht, mussten allerdings binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken.

Hinterreither schnürt Doppelpack

Unter der Leitung von Co-Trainer Christian Hartl, Bruder des Chef-Trainers, gingen die Heimischen aggressiv und entschlossen ans Werk. Kapitän Michael Falkner und Co. bestimmten von Beginn an das Geschehen, konnten die ersten Chancen aber nicht nutzen. Nach einer Viertelstunde war es dann aber so weit, als Simon Hinterreiter nach einem gelungenen Spielzug das Leder im linken Eck versenkte. Wenige Minuten später durfte sich das Unterweitersdorfer Eigengewächs ertneut als Torschütze feiern lassen - der 18-Jährige zog am rechten Strafraumeck ab und knallte die Kugel ins kurze Kreuzeck. Mit diesem Doppelschlag war die Vorentscheidung früh gefallen, wenngleich das 1b-Team nicht aufsteckte, die Gäste waren in der Offensive über weite Strecken aber harmlos.

"Man of the Match" macht Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Fürlinger bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Hausherren nahmen auch in Halbzeit zwei das Heft in die Hand und ließen keine Zweifel über den Sieger aufkommen. Nach einer Stunde war die Messe endgültig gelesen - wieder war es Hinterreither, der mit einem trockenen Schuss auf 3:0 stellte. In Minute 65 schnappte sich Julian Hauser an der Mittellinie den Ball, setzte zu einem unwiderstehlichen Solo an und konnte von Gästegoalie Julian Weidinger nur durch ein Foul gestoppt werden. Obwohl das Spielgerät dennoch in den Maschen zappelte, zeigte der Unparteiische auf den Punkt - der Gefoulte schnappte sich die Kugel und verwandelte den Elfmeter. Kurz vor Schluss durften sich die jungen Gäste zumindest über den Ehrentreffer freuen, als Jakob Hollinger nach einer Flanke einen Kopfball zum 4:1-Endstand ins Kreuzeck setzte.

Jürgen Stiftinger, Obmann Union Unterweitersdorf:

"Unsere Mannschaft hat eine ansprechende Leistung abgeliefert und einen ebnso klaren wie verdienten Sieg gefeiert. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, in der Tabelle vorne mitmischen zu wollen und konnten unser Vorhaben bislang realisieren. Wir wollen den tollen Lauf fortsetzen, im Heimspiel gegen Reichenthal erwartet uns am nächsten Samstag jedoch eine unangenehme Aufgabe".