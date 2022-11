Überraschendes Remis in Unterweitersdorf! Schlusslicht bereitet Trainer Abschiedsgeschenk

Details Sonntag, 13. November 2022 13:37

Die am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagte Begegnung der 13. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte zwischen der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und der SPG Windhaag/Leopoldschlag wurde am Samstagnachmittag ausgetragen. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Drittplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle kam es zum vermeintlichen Duell "David gegen Goliath". Der Favorit nahm den achten Saisonsieg ins Visier und wollte den Rückstand auf die beiden Top-Teams aus Pregarten und Neumarkt minimieren, die Hartl-Elf konnte den "Pflicht-Dreier" aber nicht einfahren und musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Nach zwölf Pleiten in den letzten 13 Auswärtsspielen konnte die Spielgemeinschaft den ersten Sieg in der Fremde seit 16. Oktober 2021 zwar nicht feiern, mit diesem Achtungserfolg bereiteten die Gäste jedoch Trainer Andreas Kralik, der seine Tätigkeit beendet, ein Abschiedsgeschenk.

Kapitän bringt Nachzügler überraschend in Führung

Vor über 150 Besuchern machte die Union von Beginn an ordentlich Dampf und drängte auf den Führungstreffer. Doch nach einer Viertelstunde hatte der "Underdog" aus heiterem Himmel die Nase vorne. Bastian Zuschrott schlug auf der linke Seite eine Flanke, ein Union-Verteidiger verfehlte den Ball, SPG-Kapitän Sebastian Pammer sagte "Danke" und stellte auf 0:1. Nach diesem Treffer war der Favorit geschockt. Die Gäste hingegen traten nun selbstbewusst auf, behaupteten den Vorsprung und hatten kurz vor der Pause sogar die Chance, ein Tor nachzulegen. Robin Schinagl und Pammer liefen alleine auf das Gehäuse der Heimischen zu, Schinagl legte quer, doch der Kapitän stand im Abseits. Somit blieb es bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Bindreiter beim 0:1.

Mehr als der Ausgleich springt für Favoriten nicht heraus

Nach Wiederbeginn war dem Tabellendritten deutlich anzusehen, das Spiel unbedingt drehen zu wollen. Die Mannen von Coach Daniel Hartl gingen in Halbzeit zwei entschlossen ans Werk und machten nach 55 Minuten den Rückstand wett, als Julian Hauser nach einem Gestochere auf 1:1 stellte. In der Folge hatten beide Teams mit dem starken Nebel zu kämpfen, dennoch bekamen die Zuschauer in der restlichen Spielzeit ein flottes Hin und Her zu sehen. Die Unterweitersdorfer fanden Chancen zur Entscheidung vor, aber auch der Nachzügler kam zur einen oder anderen Einschussgelegenheit, sodass in dieser Phase jeder Ausgang möglich war. Da Schinagl bei der besten Chance der Gäste den Ball nicht an Union-Schlussmann Andreas Stiftinger vorbeibrachte, blieb es beim überraschenden 1:1.

Patrick Haan, Sektionsleiter SPG Windhaag/Leopoldschlag:

"Auch wenn Trainer Andreas Kralik im letzten Spiel seiner Amtszeit aus privaten Gründen nicht anwesend sein konnte, hat ihm die Mannschaft mit diesem Unentschieden ein Abschiedsgeschenk bereitet. Wir haben uns den Punkt verdient, trauern einer möglichen Sensation aber nicht nach, sondern freuen uns vielmehr über diesen Achtungserfolg. Nach dem positiven Abschluss der Hinrunde sehen wir uns nach einem neuen Coacch um und wollen im Frühjahr angreifen".