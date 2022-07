2. Klasse Nord-Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Alexander Leitner (ASKÖ Mauthausen)

Endergebnis:

1. Alexander Leitner (ASKÖ Mauthausen / 4735 Stimmen)

2. Timo Peham (ASK St. Valentin 1b / 1626 Stimmen)

3. Amir Ikanovic (Ebelsberg Linz / 1346 Stimmen)

4. Manuel Huber (Perg/Windhaag / 1241 Stimmen)

5. Elmin Besic (Ebelsberg Linz / 667 Stimmen)

6. Karl Fürholzer (Union Arbing / 498 Stimmen)

7. Dominik Gschwandtner (SPG NNK/St. Florian 1b / 349 Stimmen)

8. Michael Dorfmayr (ASK St. Valentin 1b / 274 Stimmen)

9. Hami Bayrak (Ebelsberg Linz / 208 Stimmen)

10. Pascal Ömer (ASK St. Valentin 1b / 141 Stimmen)