Katsdorf feiert soliden Sieg gegen Münzbach

Details Dienstag, 15. September 2020 00:45

Katsdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Münzbach. Die ASKÖ Katsdorf machte damit einen weiteren Schritt nach oben und ist nun an der Spitze dran.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase ergaben sich gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, zu verwerten wusste diese aber keiner. In der 35. Minute ging Katsdorf in Führung. Alexander Höbart war nach einem Eckball zur Stelle und traf ins Schwarze. Weitere Hochkaräter gab es in Hälfte eins aber nicht mehr zu bewundern. Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Katsdorf setzt sich weiter ab

Christopher Sallinger machte in der 59. Minute das 2:0 der ASKÖ Katsdorf perfekt. Der heimischen offensiv-Akteur verwandelte einen Freistoß direkt in die Maschen. Fabian Daniel Halmdienst legte in der 67. Minute zum 3:0 für Katsdorf nach. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:0 zugunsten der ASKÖ Katsdorf.

Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der ASKÖ Katsdorf bei. Katsdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur sechs Treffer erzielte Münzbach bislang. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Sportunion Greisinger Münzbach alles andere als positiv.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Katsdorf – Sportunion Greisinger Münzbach, 3:0 (1:0)

35 1:0 Alexander Hoebart

59 2:0 Christopher Sallinger

67 3:0 Fabian Daniel Halmdienst

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?