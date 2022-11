Sieg gegen Tabellenführer! ASKÖ Katsdorf klebt Herbstmeister an den Fersen

Details Montag, 07. November 2022 10:51

In einem Nachholspiel zur zehnten Runde der 2. Klasse Nord-Ost stand ein "Kracher" auf dem Programm. Im Kräftemessen zwischen der ASKÖ Katsdorf und dem ASK St. Valentin 1b kreuzten der Drittplatzierte und der Tabellenführer die Klingen. Während die Heimelf von Trainer Horst Söllradl als einziges Team der Liga in der Hinrunde noch ungerschlagen und zudem auf eigener Anlage seit 14. Mai ohne Niederlage ist, steht die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten als Herbstmeister bereits fest und konnte zudem die sieben bisherigen Auswärtsspiele allesamt gewinnen. Im Sportpark entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein erwartet enges Gefecht, die Hausherren verteidigten ihre "weiße Weste" und untermauerten ihre Heimstärke. Die Katsdorfer setzten sich mit 3:2 durch, minimierten den Rückstand auf den Ligaprimus auf nunmehr zwei Punkte und überwintern als Zweiter.

Söllradl-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Im Gipfeltreffen der Liga agierten die Hausherren überaus geschickt. Die Söllradl-Elf stand tiefer wie gewohnt und stützte sich auf eine kompakte Defensive. Die Niederösterreicher wussten lange Zeit nicht das richtige Rezept, wenngleich der Tabellenführer mehr Spielanteile und Ballbesitz verzeichnete. Nach einer Viertelstunde schlug die auf Konter lauernde ASKÖ erstmals zu, als die Heimischen nach einer Balleroberung das Leder schnell nach vorne spielten, ehe Oliver Lanzinger nach einem Querpass auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken traten die Katsdorfer selbstbewusst auf, hätten in Minute 25 aber beinahe den Ausgleich kassiert, doch ASKÖ-Schlussmann Timo Mader parierte einen brandgefährlichen Schuss. Nach einer halben Stunde setzten die Hausherren den nächsten Schritt Richtung siebenten Saisonsieg. Nach einem erneut schnellen Umschaltspiel der Söllradl-Elf spielte Cem Öncel seine ganze Routine aus, fixierte die 33-jährige Neuerwerbung aus Baumgartenberg trocken den 2:0-Pausenstand.

Nach Anschlusstreffer geben Hausherren passende Antwort

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaar hatten die Gäste den Anschlusstreffer vor Augen, nach einem Schuss lenkte Katsdorfs ausgezeichneter Torwart Mader den Ball aber an die Latte. Dieser Aluminiumtreffer war der Startschuss einer St. Valentiner Drangperiode. Das 1b-Team setzte die Hausherren gehörig unter Druck, ein Tor wollte den Niederösterreichern zunächst aber nicht gelingen. Mitte der zweiten Halbzeit war es dann aber so weit, als Dominik Wimmer aus rund 25 Metern abzog und die Kugel ins lange Eck knallte. Doch 120 Sekunden später gab die Sölltadl-Elf darauf die passende Antwort. Nach einem Zuspiel nahm Öncel das Leder an, legte es sich zurecht und setzte den Ball mit der Breitseite gekonnt ins lange Eck.

Hektische Schlussphasse mit zwei Ampelkarten

Der Routinier hatte mit seinem neunten Saisontor die Vorentscheidung erzwungen, wenngleich die Gäste nicht aufsteckten. In der Schlussphase wurde es hektisch. Nachdem Christian Ebner bzw. Davor Klepic jeweils die Ampelkarte gesehen hatten und beide Teams nur noch zu zehnt waren, gelang dem 1b-Team in der Nachspielzeit abermals der Anschlusstreffer. Im Laufduell brachte der ebenerst eingewechselte Katsdorfer, Ivan Puskaric, einen Angreifer zu Fall - Kapitän David Hutterberger verwandelte den fälligen Elfmeter. Der Unparteiische pfiff das Match aber nicht mehr an, somit war der 3:2-Sieg der ASKÖ amtlich.

Horst Söllradl, Trainer ASKÖ Katsdorf:

"Pauschallob an die gesamte Mannschaft, die den Matchplan perfekt umgesetzt und eine super Leistung abgeliefert hat. Der nicht unverdiente Sieg ist ungemein wichtig, zumal der Tabellenführer nicht enteilen konnte. Bei der am kommenden Freitag stattfinden Abschlussfeier wird die Stimmung entsprechend gut sein, da wir auf einen ausgezeichneten Herbst zurückblicken und als einziges Team noch ungeschlagen sind. Im Frühjahr erwartet uns ein ebenso harter wie spannender Aufstiegskampf, in dem vom Meistertitel bis zum vierten Platz alles möglich ist".