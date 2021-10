Neufelden nach 4:2-Sieg gegen Kleinzell weiter Tabellenführer

Details Montag, 04. Oktober 2021 15:15

Erster gegen Letzter: Union Biohort Neufelden schlug SK Kleinzell am Sonntag 4:2. Klaus Winkelmeier und Simon Hartl erzielten dabei je einen Doppelpack vor 250 Zusehern auf dem Sportplatz Neufelden.

Klaus Winkelmeier , BA brachte die Union BIOHORT Neufelden in der zehnten Spielminute in Führung. Nur eine Minute später markierte Dominik Stöbich für SK Kleinzel den Ausgleich (11.). Fünf Minuten daraufhin ging die Union Neufelden durch den zweiten Treffer von Winkelmeier in 2:1-Führung. Der SK Kleinzell brachte das Netz in der 25. Minute für den Ausgleich zum Zappeln, erneut traf Stöbich für die Gäste. Es blieb beim 2:2-Stand, als der Unparteiische Gerhard Grasböck die Akteure in die Pause schickte.



Hartl-Doppelpack



Nach Wiederanpfiff erhielt Janis Würzl von SK Kleinzell für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Wenig später brachte Simon Hartl SK Kleinzell per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 49. und 70. Minute vollstreckte. Am Ende stand Union BIOHORT Neufelden als Sieger da und behielt mit dem 4:2 die drei Punkte verdient zu Hause.





Union BIOHORT Neufelden bleibt nach diesem Sieg weiterhin Tabellenführer und steht dort mit einem 21:8-Torverhältnis und 19 Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: sechs Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.



Gegner SK Kleinzell hingegen bleibt Tabellenletzer und befindet sich dort momentan mit einem 6:21-Torverhältnis und einem Punkt. Nach acht Runden lautet die Bilanz: ein Unentschieden und sieben Niederlagen.





2. Klasse Nord-West: Union BIOHORT Neufelden – SK Kleinzell, 4:2 (2:2)

10 Klaus Winkelmeier 1:0

11 Dominik Stoebich 1:1

16 Klaus Winkelmeier 2:1

25 Dominik Stoebich 2:2

49 Simon Hartl 3:2

70 Simon Hartl 4:2

