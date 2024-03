Neo-Trainer Christoph Mader bezwingt mit den Dietach Juniors Ex-Klub Losenstein

Details Montag, 18. März 2024 10:05

Am gestrigen Sonntag kommt es in der 2. Klasse Ost zu einem brisanten Duell. Die Union Dietach Juniors treffen zum Rückrundenauftakt auf den SV Losenstein. Das Besondere dabei: Nachdem Headcoach Christoph Mader in der Hinrunde noch in Losenstein an der Seitenlinie gestanden hat, schwingt er seit der Vorbereitungsphase in Dietach das Zepter. Im seinem ersten Pflichtspiel mit Erfolg: Mit 3:2 bezwingen seine Mannen zu Hause die Gäste aus Losenstein.

Heimmannschaft in Halbzeit eins überlegen

Bereits zu Beginn des Spiels zeigt sich, dass der Neo-Trainer in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben muss. Die Juniors kommen besser ins Spiel, was sich in der 14. Minute auch in Zahlen niederschlägt. Der vom Linzer ASK verpflichtete Luca Botas trifft für die Hausherren. Nur wenig später scheidet dieser nach einem Zusammenstoß verletzt aus, seine Mannschaftskameraden spielen aber weiter munter nach vorne. In Minute 44 setzt die junge engagierte Truppe den nächsten Nadelstich. Haci Bekir Sahan trägt sich mit seinem ersten Saisontreffer in die Torschützenliste ein. Mit einer komfortablen 2:0 Führung für Dietach bittet Schiedsrichter Hossein Shahbazi Boldaji die beiden Mannschaften in die Kabine.

Im Finish wird die Luft knapp

Der Offensivdrang der jungen, spielstarken B-Mannschaft des OÖ-Ligisten hält in der zweiten Hälfte zunächst an. Immer wieder kommt man zu Abschlüssen, ehe die heimische Nummer 5, Kevin Brandner mit einem wahren Traumtor zur 3:0 Führung einschießt. Man möchte meinen mit diesem Schlag sei die Partie entschieden, im Finish bündelt Losenstein aber noch einmal die Kräfte. In Minute 80 nutzen sie nach einem Einwurf die Unachtsamkeit der Dietacher Hintermannschaft, am Ende befördert sogar deren eigener Spieler den Ball zum 1:3 ins Gehäuse. Der Mader-Elf geht in der Folge immer mehr die Luft aus, Losenstein weiß daraus Profit zu schlagen und kann durch Christoph Schmid sogar noch den Anschlusstreffer erzielen. Nichtsdestotrotz gelingt der Ausgleichstreffer am Ende nicht mehr. Neo-Trainer Christoph Mader feiert mit seinen Jungs am Ende einen verdienten 3:2 Erfolg über seine Ex-Mannschaft.

Zahlen und Fakten

Die Union Dietach Juniors schaffen mit dem Sieg fürs Erste den Sprung aus dem Tabellenkeller. Nunmehr auf Platz 9 gereiht, stehen sie punktegleich vor dem gestrigen Gegner und haben zwei Punkte Rückstand auf ASV Bewegung Steyr. Kommende Woche treffen die Mader-Schützlinge auswärts auf Reichraming, Losenstein empfängt zeitgleich den Zweitplatzierten aus Großraming.

Stimme zum Spiel

Christoph Mader (Trainer Union Dietach Juniors):

"Bis zur 70. Minute haben wir verdient mit 3:0 geführt. Nach einem eigentlich gehaltenen Elfmeter bekommen wir durch eine darauffolgende Unachtsamkeit nach einem Einwurf dann das 3:1, wenige Minuten später sogar das 3:2. Dann ist es bis zum Schluss nochmal verdammt zittrig geworden, die letzten Minute haben wir den Sieg zum Glück noch über die Zeit retten können."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.