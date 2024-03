Weyer mit kämpferischer Leistung zum Pflichtsieg über 10 Micheldorfer Juniors

Details Montag, 18. März 2024 10:13

Am 14. Spieltag der 2. Klasse Ost treffen am Sportplatz in Weyer die heimische SPG SV Weyer auf die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors. Während im Hinspiel noch zweitgenanntes Team die Nase mit 4:2 vorne hatte, war man in Weyer auf eine Revanche erpicht. Diese gelang mit einem knappen 3:2 Erfolg am gestrigen Sonntag, womit der Anschluss an die Topmannschaften der Liga gewahrt werden konnte.

Blitzstart beider Mannschaften in Hälfte eins

Die Partie wurde wenige Minuten zuvor erst von Schiedsrichter Celal Kalok angepfiffen, da klingelte es bereits im Kasten der Gästemannschaft. Durch einen Treffer von Stürmer Lukas Berger geht die Heimmannschaft bereits nach fünf Spielminuten in Führung. Damit markiert die Weyerer Lebensversicherung bereits seinen elften Saisontreffer, was ihm Platz zwei in der Torschützenliste der Liga sichert. Doch die jungen Wilden aus Micheldorf lassen diesen Rückstand nicht lange auf sich sitzen, nutzen einen Stellungsfehler der Weyerer Hintermannschaft und gleichen bereits sechs Minuten später durch Robin Denis Kelmendi aus. Die Torfrequenz bleibt in der Folge nicht bestehen. Bis zur Halbzeit entspannt sich das anfängliche Feuerwerk und mit einem Pausenstand von 1:1 geht es in die Kabine.

Sinnhuber als tragische Figur der zweiten Hälfte

Nach Wiederanpfiff geht es abermals schnell. Nur zwei Minuten sind gespielt, als Schiedsrichter Kalok auf den Punkt zeigt: Elfmeter für Micheldorf und die Chance zur Führung für den vermeintlichen Außenseiter. Tobias Sinnhuber lässt sich diese nicht entgehen und stellt in der 47. Minute auf 2:1 für die Gäste. Weniger als zehn Minuten später steht eben genannter wieder im Rampenlicht: Nach einer Unsportlichkeit im ersten Durchgang, welche mit Gelb geahndet wurde, begeht der grün-weiße Verteidiger ein Foul knapp vor dem eigenen Strafraum. Die zweite gelbe Karte des Tages und der Platzverweis für den Führungstorschützen. Die SPG SV Weyer – nun mit einem Mann mehr – drückt fortan auf den Ausgleich und erzielt diesen in Minute 81 durch Mittelfeldmann Stefan Riegler. Doch damit nicht genug. Denn nur zwei Minuten später trifft Dennis Knotek ins Gehäuse der Gastmannschaft. 3:2 für Weyer, Spiel gedreht! Trotz einer beachtlichen Schlussoffensive der in Unterzahl agierenden Micheldorf Juniors, fällt kein Tor mehr. Sieg für die SPG SV Weyer und wichtige drei Punkte im Kampf um den Anschluss an die Topteams.

Zahlen und Fakten

Die Spielgemeinschaft aus Weyer liegt nach der 14. Runde auf Tabellenplatz 6, mit zwei Punkten Rückstand auf Maria Neustift und drei Punkten Vorsprung auf die Union Wolfern. Mit sieben Punkten weniger am Konto liegen die SV GW Micheldorf Juniors auf Tabellenplatz 11, einen Punkt vor den Juniors aus Neuzeug und einen Punkt hinter Losenstein und den Dietach Juniors. Kommende Woche trifft Weyer in der Ferne auf den Zwölftplatzierten aus Neuzeug, während die Micheldorf Juniors Tags darauf mit der Union Wartberg/Kr. den Drittplatzierten zum Tanz bitten.

Stimme zum Spiel

Thorsten Buder (Trainer SPG SV Weyer):

"Nach einer spielerisch hochwertigen ersten Halbzeit auf beiden Seiten, haben wir vor allem nach dem Ausschluss auf Seiten der Gäste in der zweiten Hälfte versucht, mit Powerplay-Fußball zum Torerfolg zu kommen. Das ist schließlich auch gelungen und wir konnten einen ganz wichtigen Sieg einfahren. Einerseits für die Moral innerhalb der Mannschaft, andererseits für die tabellarische Situation. So können wir den Anschluss an die vorderen Tabellenränge halten und auf einem guten Rückrundenstart aufbauen."

