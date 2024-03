Handelfmeter entscheidet Partie zwischen Wolfern und Neuzeug Juniors

Details Montag, 18. März 2024 12:44

In der 14. Runde der 2. Klasse Ost bekommt ein Duell seine Wiederauflage, welches in der Hinrunde weder einen Sieger, noch ein Tor gesehen hatte. Die Sportunion Wolfern empfängt die ATSV Neuzeug Juniors. Nach dem Hinspiel und einem Blick auf die Tabelle konnte im Vorfeld ein ausgeglichenes Spiel erwartet werden. Genau dieses haben die rund 200 Zuschauer am Sportplatz Wolfern über weite Strecken auch bekommen. Am Ende setzt sich die Heimmannschaft aber mit 1:0 durch.

Ereignisarme erste Hälfte mit einem Aufreger

Nach dem Anpfiff durch Mevlüt Birten starten beide Mannschaften engagiert ins Spiel, großartige Torchancen kann aber weder die Heimmannschaft aus Wolfern, noch die Gastmannschaft aus Neuzeug vermelden. Bis Minute 35 erleben die Fans ein Abtasten beider Mannschaften, im ersten Spiel der Rückrunde wird augenscheinlich noch nicht volles Risiko eingegangen. Danach kann Wolfern mehr Spielanteile erlangen, was in Minute 37 auch zum Erfolg führt. Nach einem nicht ganz unumstrittenen Handspiel im Strafraum der Neuzeug Juniors, zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Elfmeter für Wolfern und die Chance zum wichtigen 1:0. Eigengewächs Markus Neustifter lässt sich nicht zweimal bitten, tritt an und versenkt die Kugel zur Führung. Mit diesem Ergebnis gehen die beiden Teams in die Halbzeit.

Wolfern verwaltet den Sieg in Halbzeit zwei

Nach der Halbzeit kommt das Heimteam von Trainer Michael Schranz gut aus der Halbzeit, der zweite Treffer gelingt jedoch nicht. Bis zur 75. Minute spielt sich der Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Weder Johannes Schachermayr im Tor der Heimelf, noch Patrick Stickler im Tor der Gäste werden in dieser Phase des Spiels vor große Aufgaben gestellt. Nachdem die Wolves dann noch einige Torchancen vorfinden, wird es zum Schluss zu einer Zitterpartie. Die ATSV Neuzeug Juniors schaffen es aber auch in der finalen Phase des Spiels nicht, hochkarätige Torchancen herauszuarbeiten.

Zahlen und Fakten

Wolfern liegt nach dem Spiel mit 16 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, drei Punkte hinter Weyer und einen Punkt vor Bewegung Steyr. Der Sieg war demzufolge wichtig, um sich im Kampf ums Tabellenmittelfeld Luft zu verschaffen. Mit fünf Punkten weniger stehen die ATSV Neuzeug Juniors am vorletzten Tabellenplatz, einzig Reichraming liegt hinter der B-Mannschaft des Landesligisten. Mit einem Sieg nächste Woche gegen Weyer könnte man wieder einen Schritt nach vorne machen, ebenso wie Wolfern, die kommendes Wochenende auf UFC Ternberg treffen.

Stimme zum Spiel

Michael Schranz (Trainer Sportunion Wolfern):

"Es war das erwartet schwere erste Spiel. Meine Spieler waren alle sehr bemüht, aber durch den Fakt der ersten Meisterschaftspartie etwas gehemmt. Wir konnten nicht ganz an das anschließen, was wir in der Vorbereitung spielerisch gezeigt haben. Nichtsdestotrotz haben wir brav gekämpft, im Kollektiv gut verteidigt, wenig zugelassen und somit einen wichtigen Sieg einfahren können. Im Herbst hätten wir in so einer Partie wahrscheinlich noch den Ausgleich bekommen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.