In der Rückrunde ungeschlagen: Reichraming mit Achtungserfolg gegen Dietach Juniors

Am zweiten Spieltag der Rückrunde in der 2. Klasse Ost empfing am Samstag das Schlusslicht SV Reichraming die jungen Union Dietach Juniors. Nachdem erstgenannter Verein bereits in der Vorwoche mit einem torlosen Unentschieden gegen Wartberg an der Krems zeigte, dass man die rote Laterne ehestmöglich abgeben will, konnte man jene Zielsetzung diese Woche unterstreichen. Mit 3:1 wurden die Gäste aus Dietach in die Schranken gewiesen.

Führungstreffer in Minute 1

Noch nicht einmal 60 Sekunden waren verstrichen, da hatte die Mannschaft von Trainer Hermann Templ das erste Mal Grund zum Jubeln. Eigengewächs Christian Hermann Wartecker erzielte nach weniger als einer Minute den Führungstreffer für das Tabellenschlusslicht. Mit nunmehr drei Saisontreffern ist der junge Offensivspieler der treffsicherste Mann im Kader. Auf der anderen Seite ließ sich die Gastmannschaft von Trainer Christoph Mader nicht einschüchtern, verdaute den ersten Schock gut und spielte fortan nach vorne. Die Belohnung folgte in Minute 33. Der bereits vergangene Woche gegen Losenstein stark aufspielende Philipp Tanzer traf für das Gästeteam und konnte damit noch vor der Pause für den Ausgleich sorgen. Mit diesem Spielstand ging es wenig später in die Kabinen.

Ampelkarte ebnet den Weg zum zweiten Saisonsieg

Nach dem Seitenwechsel konnte die Heimmannschaft aus Reichraming wieder das Zepter in die Hand nehmen. Erst zehn Minuten waren gespielt, als der erneute Führungstreffer erzielt werden konnte. Mathias Aigner trug sich in seinem ersten Saisonspiel für die Reichraminger Mannschaft direkt in die Schützenliste ein und besorgte den wichtigen zweiten Treffer. In der 67. Minute dann der Genickbruch für die Juniors aus Dietach. Torhüter Rene Sulak – der im Winter vom ATSV Stein verpflichtet wurde – begeht Foul. Die Konsequenz: Platzverweis für den Dietacher Schlussmann und die Chance für Reichraming, den Sack zuzumachen. Mit einem Mann mehr gelingt der Heimmannschaft in Persona von Hannes Steindler kurz darauf der Treffer zum 3:1. Mit weiteren Offensivaktionen und einer starken Performance der Hausherren wird die Führung bis zum Schluss verteidigt. Reichraming erkämpft sich mit dem 3:1 Erfolg über die Union Dietach Juniors den zweiten Saisonsieg.

Zahlen und Fakten

In der Tabelle wirkt sich dieser zunächst nicht wirklich aus. Mit nunmehr acht Punkten auf dem Konto steht die Heimmannschaft weiter auf dem letzten Tabellenrang, vier Punkte hinter dem Vorletzten. Nichtsdestotrotz werden die Mannen von Trainer Hermann Templ bereits nächste Woche versuchen, ihren derzeitigen Aufwärtstrend gegen Großraming fortzusetzen. Die Gäste aus Dietach stehen punktegleich mit Losenstein auf dem zehnten Tabellenplatz und treffen am kommenden Samstag auf die Micheldorf Juniors.

Stimme zum Spiel

Hermann Templ (Trainer SV Reichraming)

"Der Start mit dem 1:0 in der ersten Minute war natürlich optimal. Der Ausgleichstreffer hätte nicht sein müssen. In der zweiten Halbzeit war das dann eine ganz klare Partie, da hätten wir noch höher gewinnen können. Insgesamt ist der Rückrundenstart auf den Herbst hin und die weiterhin angespannte Personalsituation natürlich überraschend. Wir haben uns im Winter aber nicht aufgegeben und wollen auch nächste Woche gegen Großraming mit vollem Einsatz Punkte mit nach Hause nehmen."

Details

