Ternberg mit Heimsieg weiterhin im Spitzenfeld der Tabelle

In der 15. Runde der 2. Klasse Ost kommt es auf dem Sportplatz in Ternberg zum Duell UFC Ternberg versus Union Wolfern. Während erstgenannter Verein in der Vorwoche spielfrei war und damit erst am Samstag in den Meisterschaftsbetrieb einstieg, konnte Wolfern am vergangenen Spieltag den ersten Rückrundensieg einfahren. Diesen Rückenwind konnten die Gäste aber nicht nutzen und mussten sich der Heimmannschaft nach 90 umkämpften Minuten mit 2:0 geschlagen geben.

Führungstreffer zu psychologisch wichtigem Zeitpunkt

Die Anfangsphase des Spiels verläuft zunächst ohne größere Aufreger. Die Heimmannschaft von Trainer Stefan Wimmer tastet sich vorsichtig an ihre erste Partie der Rückrunde heran. Richtig interessant wird es kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einem Foul im Strafraum von Wolfern zeigt Schiedsrichter Günther Ullmann in Minute 44 auf den Punkt. Strafstoß für die Heimmannschaft und die Möglichkeit zur Führung. Goalgetter Michael Hohlrieder lässt sich nicht zweimal bitten und verwertet souverän zum 1:0. Damit markiert der Stürmer seinen 15. Treffer im 13. Saisonspiel und baut die Führung in der Schützenliste der 2. Klasse Ost aus. Mit diesem Spielstand erfolgt der Pausenpfiff.

Mit einem Mann mehr zum Sieg

Mit einem Doppelwechsel bei Ternberg startet die zweite Hälfte, in der die Heimmannschaft nun den Sieg in trockene Tücher bringen will. In Minute 60 gelingt der nächste große Schritt dorthin. Eine Ecke der Wimmer-Elf kann nicht geklärt werden, Alexander Felbauer nutzt die Gunst der Stunde und köpft zum 2:0 ein. Wenige Minuten später gerät die Führung ernsthaft in Gefahr, als Wolfern in Minute 69 eine Topchance vorfinden kann. Nur eine Minute später dann der Schock für das Gästeteam. Nach einem Foul sieht Aleksander Cutukovic seine zweite gelbe Karte. Der resultierende Platzverweis macht es nun richtig schwer für die Union Wolfern. Zwar wird bis zur letzten Minute mit Mann und Maus gekämpft, ein Treffer gelingt jedoch nicht mehr. Ternberg fährt einen souveränen 2:0 Erfolg ein, während Wolfern den Sieg aus der Vorwoche nicht wiederholen kann.

Zahlen und Fakten

Tabellarisch bedeutet dieser Sieg das Dranbleiben Ternbergs an der absoluten Spitzengruppe der Tabelle. Mit einem Spiel weniger liegen die Jungs von Trainer Stefan Wimmer fünf Punkte hinter dem Zweiten aus Großraming auf Platz vier, punktegleich mit Wartberg und Maria Neustift. Kommende Woche steht das Auswärtsspiel bei ASV Bewegung Steyr auf dem Programm. Das Gästeteam aus Wolfern behält einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld. Am kommenden Osterwochenende misst sich die Schranz-Elf bei einem weiteren Auswärtsspiel mit dem Tabellennachbarn aus Weyer.

Stimme zum Spiel

Stefan Wimmer (Trainer UFC Ternberg):

"Nachdem ich selbst lange Trainer bei der Sportunion Wolfern war, habe ich gewusst, dass das keine leichte Partie wird. Entsprechend war ich aber auch motiviert, drei Punkte zu holen. Wolfern hatte zwar einige Chancen, wir konnten jedoch die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielen. In Summe war das ein verdienter Sieg für uns."



