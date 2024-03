Zweite Saisonniederlage für den Spitzenreiter: Maria Neustift zwingt St. Ulrich Juniors in die Knie

Details Montag, 25. März 2024 12:25

Im Topspiel des 15. Spieltags in der 2. Klasse Ost duellierten sich gestern die Union Maria Neustift und die USV St. Ulrich Juniors. Während die Union plant, mit einem Sieg an der Spitzengruppe dranzubleiben, versuchen die St. Ulrich Juniors mit einem Dreier ihren Vorsprung in der Tabelle aufrecht zu erhalten. Erstgenanntes Vorhaben gelingt, die Union Maria Neustift fährt auf heimischem Boden einen wichtigen Sieg ein und bleibt damit an der Tabellenspitze dran.

Blitzstart in Halbzeit eins

Wie tags zuvor bei Reichraming gegen Dietach Juniors vergeht auch in diesem Spiel keine volle Minute bis zum ersten Tor. Bei seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in der Kampfmannschaft erzielt der 15-jährige Niklas Schweighuber seinen zweiten Saisontreffer und schießt Maria Neustift nach schöner Kombination über die Seite in Führung. Man darf gespannt sein, ob der Youngster seine Torquote in den Folgewochen aufrechterhalten kann. Nach diesem Schock finden die Gäste aus St. Ulrich auf tiefem Geläuf immer besser ins Spiel, die Belohnung erfolgt kurz vor der Halbzeit. Mittelfeldmann Tobias Hochbaumer – selbst erst 16 Jahre alt – kann den Ball zum Ausgleich im Gehäuse der Heimmannschaft unterbringen. Mit diesem Spielstand geht es kurz darauf in die Halbzeit.

Später Siegtreffer für Maria Neustift

Halbzeit zwei gestaltet sich in der Folge als offener Schlagabtausch. Auf Chancen auf der einen Seite folgen Chancen auf der anderen. So müssen die rund 150 Zuschauer auf dem Sportplatz in Maria Neustift bis zur 84. Minute warten, ehe eine Mannschaft in Führung geht. In diesem Fall ist es die Heimelf von Trainer Andreas Hörmann, welche in Persona von Jonas Krifter den Führungstreffer erzielen kann. Es ist der vierte Saisontreffer des Defensivakteurs. In der Folge gelingt es den St. Ulrich Juniors nicht mehr das Ruder herumzureißen. Mit dem 2:1 Sieg bleibt Maria Neustift der Spitzengruppe auf den Fersen.

Zahlen und Fakten

Mit nunmehr 24 Punkten steht die Heimmannschaft auf dem fünften Tabellenrang, wobei die beiden Teams davor gleichsam viele Punkte auf dem Konto haben. Kommende Woche ist kein Vorstoß möglich, hat das Team von Andreas Hörmann doch ein freies Osterwochenende und kann sich somit zwei Wochen intensiv auf den nächsten Schlagabtausch gegen Bewegung Steyr vorbereiten. Indes treffen die weiterhin auf Platz eins rangierenden St. Ulrich Juniors am Samstag des Osterwochenendes auf den formschwachen Sportverein aus Losenstein.

Stimme zum Spiel

Andreas Hörmann (Trainer Union Maria Neustift):

"Im Gesamten war das eine sehr offene Partie. Die Platzverhältnisse waren bedingt durch das Wetter natürlich nicht optimal, was uns gegen die spielstarken St. Ulrich Juniors wahrscheinlich zugutegekommen ist. In der zweiten Halbzeit war das Spiel auf Messers Schneide, glücklicherweise waren wir das Team das den Treffer zum 2:1 erzielen konnte. Alles in allem war der Sieg nicht unverdient. Respekt an meine Burschen, die haben mental und physisch alles rausgehauen und wir sind mittlerweile im Stande, in dieser Liga gegen jeden zu bestehen, beziehungsweise jeden schlagen können."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.