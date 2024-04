Last Minute Wahnsinn: Bewegung Steyr bezwingt Maria Neustift in einem Herzschlagfinale

Details Montag, 08. April 2024 10:31

Am 17. Spieltag der 2. Klasse Ost trafen mit der Union Maria Neustift und ASV Bewegung Steyr zwei Teams aufeinander, welche sich beide im Tabellenmittelfeld befinden. Die erwartet spannende Partie bekamen 150 Zuschauer am Sportplatz in Maria Neustift definitiv zu sehen, nachdem die Steyrer das Spiel erst in Minute 93 sensationell für sich entscheiden konnten.

Unaufgeregte erste Hälfte

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Günther Ullmann müssen die Fans zunächst lange auf den ersten Treffer warten. Trotz sommerlichen Temperaturen ist der Platz in Maria Neustift wie gewohnt schwer zu bespielen und die Gäste aus Steyr brauchen entsprechend Zeit, um sich ans Geläuf zu gewöhnen. Maria Neustift nutzt in Minute 37 zum ersten Mal den Heimvorteil, als Eigengewächs Samuel Schweighuber zum 1:0 für die Hausherren einschießt. Die Führung währt jedoch nicht lange, denn in der Folgeminute ist Bewegung Steyr in Persona von Melis Kahric zur Stelle und erzielt postwendend den Ausgleich. Mit dem Spielstand von 1:1 geht es für die beiden Teams in die Kabine.

Torspektakel in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit bietet in der Folge mehr Tore. Nach anfänglichem Abtasten ist es wieder die Heimelf von Trainer Andreas Hörmann, welche den ersten Treffer in der zweiten Spielhälfte erzielen kann. Torgarant Tobias Stubauer erzielt seinen neunten Saisontreffer und bringt sein Team damit in Front. Für die Gäste ist der Gegentreffer nun ein Weckruf. Fortan spielt man aktiver nach vorne, was knapp zehn Minuten nach der heimischen Führung Früchte trägt. Der in der Halbzeit eingewechselte Admir Omercevic nimmt in Minute 72 Maß und gleicht aus. Nur zwei Minuten später der Doppelpack von ihm. In Minute 74 setzt sich selbiger wiederum durch und versenkt die Kugel im gegnerischen Gehäuse. Es scheint, als hätte Trainer Helmut Kiss ein gutes Händchen mit dieser Einwechslung gehabt. Die erstmalige Führung für die Gäste versucht Maria Neustift in der Folge zu egalisieren, kommt in der regulären Spielzeit aber nicht mehr zu einem Tor. Das ändert sich in der Nachspielzeit, in der Johannes Keller den vielumjubelten Ausgleichstreffer erzielen kann. Man könnte meinen das wäre es gewesen, Phillip Schimanko von Bewegung Steyr hat aber etwas dagegen. Nur eine Minute nach dem heimischen Treffer markiert der Steyrer mit seinem ersten Saisontor den 4:3 Siegtreffer für die Gäste.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg kann Bewegung Steyr zur oberen Tabellenhälfte aufschließen und steht mit nunmehr 21 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Nächste Woche empfängt man zu Hause Losenstein. Im Umkehrschluss verpasst es Maria Neustift mit einem Sieg mit Ternberg und Wartberg punktemäßig gleichzuziehen und bleibt auf Platz 5. Bei einem weiteren Heimspiel am kommenden Sonntag empfängt man UFC Ternberg

Stimme zum Spiel

Helmut Kiss (Trainer ASV Bewegung Steyr):

„Es ist natürlich extrem schwer dort zu spielen, mit Fußball hatte das nicht viel zu tun. Der Platz ist klein und uneben, die Mannschaft ist extrem schwer zu bespielen. Mit dem Siegtreffer in der Verlängerung war das am Ende ein Willenssieg.“

