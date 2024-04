Dritter Sieg im vierten Spiel: Wolfern setzt Erfolgslauf gegen Wartberg/Kr. fort

Details Montag, 08. April 2024 18:28

Am 17. Spieltag trafen in der 2. Klasse Ost mit der Union Wolfern und der Union Wartberg an der Krems zwei Teams aufeinander, welche bisher sehr unterschiedliche Rückrundenergebnisse liefern konnten. Durch den gestrigen 3:1 Erfolg der Wolves setzen diese ihren derzeitigen Erfolgslauf fort, während sich die Wartberger in der Rückrunde noch schwer tun, richtig in den Tritt zu kommen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Noch keine 15 Minuten sind in Halbzeit eins vergangen, da zeigt Schiedsrichter Christian Greinecker bereits auf den Punkt. Elfmeter für Wartberg und die Chance zur Führung. Mit einer regelrechten Glanzparade fischt der Heimtorhüter Johannes Schachermayr die Kugel aus dem Netz und verteidigt somit das 0:0. Danach gestaltet sich das Spiel sehr offen, mit leichten Vorteilen für Wartberg. Diese nutzen sie in Minute 28, als Mittelfeldmotor Ante Ivancic einen schönen Angriff zum 1:0 vollenden kann. Die Wolves stecken den Kopf jedoch nicht in den Sand und kommen noch vor der Halbzeit zum Ausgleichstreffer. Mit einer großartigen Einzelleistung kann Christoph Huber den Vorsprung der Wartberger egalisieren. Wenige Augenblicke danach ertönt der Pausenpfiff.

Zusätzlicher Stürmer bringt Wolfern den Sieg

Halbzeit zwei gestaltet sich insofern anders, als dass Heimtrainer Michael Schranz offensiv wechselt und mit Jan Glück einen weiteren gelernten Stürmer aufs Feld schickt. Dieser verleiht dem Spiel eine neue Dynamik und ermöglicht es seinem Team fortan mehr Spielanteile zu haben. In Minute 57 und 66 erfolgt dann ein Doppelschlag zugunsten der Hausherren. Zunächst überhebt Florian Hudetz Gästekeeper Laszlo Fekete zur Führung. Neun Minuten später sorgt dann der eingewechselte Jan Glück für das 3:1 und zeigt damit auch auf dem Papier, dass seine Einwechslung ein absoluter Glücksgriff war. Er krönt eine äußerst sehenswerte Kombination seiner Mannschaft mit dem Tor. In der Folge lässt Wolfern nicht mehr viel zu und bringt den Sieg somit in trockene Tücher.

Zahlen und Fakten

Für das Heimteam von Trainer Michael Schranz bedeutet der Sieg einen weiteren Vorstoß in der Tabelle, rangiert man mittlerweile sogar auf Platz sechs. Kommende Woche soll in Dietach der nächste Erfolg gelingen. Wartberg verliert indes mehr und mehr den Anschluss an die Tabellenspitze und liegt nunmehr sieben Punkte hinter dem Zweiten auf Platz drei. Kommende Woche gegen Weyer soll die Wende gelingen.

Stimme zum Spiel

Michael Schranz (Trainer Union Wolfern):

„Wir haben körperlich sehr robust gespielt, generell war das eine sehr umkämpfte Partie. Vor allem in der zweiten Hälfte lag das Momentum klar bei uns. Am Ende haben wir nichts mehr zugelassen und den Sieg staubig nach Hause gespielt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.