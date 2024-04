Sechs Tore in 25 Minuten: Ternberg zerlegt Weyer in Halbzeit zwei

Details Montag, 08. April 2024 19:13

Am gestrigen Sonntag empfing der Tabellenvierte der 2. Klasse Ost – der UFC Ternberg – die SPG SV Weyer. Nachdem das Hinspiel bei einem 1:1 keinen Sieger finden konnte, wurde eine ausgeglichene Partie erwartet, was sich in Halbzeit eins bestätigen sollte. In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren jedoch auf, erzielten innerhalb von 25 Minuten sechs Tore und konnten nach 90 Minuten einen 6:2 Heimerfolg bejubeln.

Weyer in Halbzeit eins noch feldüberlegen

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Jakob Wallner drückt Weyer sofort auf den ersten Treffer und spielt sich Chance um Chance heraus. In Minute 13 gelingt Mittelfeldmann Daniel Holzinger schließlich der hochverdiente Führungstreffer. Das Heimteam von Trainer Stefan Wimmer findet so gar nicht ins Spiel, verliert immer wieder fahrlässig den Ball und lässt Weyer nicht nur einmal gefährlich vors eigene Tor kommen. Zum großen Glück von Ternberg können die Gäste unter der Leitung von Coach Thorsten Buder ihre etlichen Chancen nicht in Torerfolge ummünzen, weshalb es nach 45 Minuten nur 1:0 für Weyer steht.

Halbzeitstandpauke fruchtet

Heimtrainer Stefan Wimmer erkennt den Handlungsbedarf und bringt bei Wiederanpfiff mit Fabio Nagler und Matthias Aigner zwei neue Kräfte. Die Einwechslungen sowie die intensive Ansprache in der Kabine bewirken die Wende, Ternberg präsentiert sich fortan wie ausgewechselt. In der 47. Minute starten schließlich 25 Minuten für die Geschichtsbücher. Goalgetter Michael Hohlrieder gleicht zum 1:1 aus, wenig später dreht Marcel Nagler mit dem 2:1 das Spiel. Die Tormaschine hat natürlich nicht genug, zwei Minuten später trifft Michael Hohlrieder zum 3:1. Nach einem Wechsel auf Seiten von Weyer geht das Torfestival weiter, darf sich der eingewechselte Matthias Aigner in die Torschützenliste eintragen. Abermals nur wenige Minuten später erlebt das Spiel dann den Hattrick und 20. Saisontreffer von Superstürmer Michael Hohlrieder, ehe zwei Minuten später Alexander Felbauer das 6:1 besorgt. Trainer Stefan Wimmer erkennt, dass der Berichterstattung mittlerweile die Superlative ausgehen, er nimmt Hohlrieder aus dem Spiel, wodurch das Torfeuerwerk ein Ende findet. Weyer, unter Schock nach dem Torregen der in den letzten Minuten über sie hereingeprasst ist, kommt danach nicht mehr ins Spiel. Einzig ein Elfmeter sorgt in Minute 87 dafür, dass zumindest ein zweiter Weyer-Spieler am Spielbericht als Torschütze aufscheint. Mit 6:2 prolongiert Ternberg ihre beeindruckende Heimserie.

Zahlen und Fakten

Nach dem Sieg und der zeitgleichen Niederlage von Wartberg steht Ternberg punktegleich mit dem Konkurrenten auf Tabellenplatz vier. Kommendes Wochenende erwartet die Wimmer-Elf das denkbar schwere Auswärtsspiel bei Maria Neustift. Für Weyer bedeutet die Niederlage eine Verschlechterung in der Tabelle, liegt man jetzt nur noch auf dem achten Tabellenplatz. In Wartberg wird nächste Woche versucht, das gestrige Fiasko vergessen zu machen.

Stimme zum Spiel

Stefan Wimmer (Trainer UFC Ternberg):

„Die erste Halbzeit war grottenschlecht, so kann man kein Spiel gewinnen. Nach der Halbzeit ist es dann in die richtige Richtung gegangen, haben wir die Partie relativ schnell drehen können. Zwar war auch da nicht alles perfekt, man kann aber durchaus zufrieden sein. Damit sind wir nun seit mehr als einem Jahr zu Hause ungeschlagen.“

Details

