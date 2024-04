Pflichtaufgabe mit Bravour gemeistert: St. Ulrich Juniors besiegen Micheldorf Juniors deutlich

Details Montag, 15. April 2024 12:54

Am Samstag des 18. Spieltags in der 2. Klasse Ost kommt es zu einem ungleichen Duell. Die USV St. Ulrich Juniors bitten die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors zum Tanz. Während erstgenanntes Team den zweiten Rang in der Tabelle belegt, liegen die Gäste aus Micheldorf auf dem vorletzten Platz des Klassements. Die heimischen Jungs von Trainer Peter Ritt werden ihrer Favoritenrolle gerecht und feiern einen ungefährdeten 4:0 Erfolg.

Unspektakuläre erste 45 Minuten

Zu Beginn des Spiels kann sich noch kein Team als überlegen herauskristallisieren. Während sich die Heimmannschaft in der vergangenen Woche bei einem 9:2 Erfolg warmgeschossen hatte, war an diesem heißen Frühlingstag noch keine Spur von derartiger Torlaune. Somit dauerte es bis zur 36. Spielminute, ehe man den ersten Nadelstich setzen konnte. Konstantin Gradl legt sich den Ball zurecht, tritt an und verwandelt einen Freistoß zu seinem ersten Saisontor. Der Jubel auf Seiten der Heimmannschaft ist groß. Bis zur Halbzeit änderte sich an diesem Stand nichts mehr, bat Schiedsrichter Roland Kaiser die beiden Teams mit einem 1:0 in die Kabinen.

Druckphase bis Minute 70 bringt den Sieg

Nach Wiederanpfiff bietet sich den etwas mehr als 200 Fans im Haider Enterprises Stadion in St. Ulrich fortan ein anderes Bild. Durch die Einwechslungen von Lukas Genshofer und David Zehetner beweist Heimcoach Peter Ritt ein gutes Händchen. Seine Mannen tragen das Spiel in der Folge aktiv nach vorne und tauchen ein ums andere Mal vor Gästekeeper Dominik Gruber auf. Erfolgreich ist man schließlich in Minute 58, in der Fabian Ritt den ein-Tore-Vorsprung um ein weiteres erhöhen kann. Doch damit nicht genug, spielen sich er und seine Teamkollegen weiterhin aggressiv ins Angriffsdrittel und belohnen sich in der 67. Minute mit einem weiteren Treffer für ihren Einsatz. Diesmal ist es das 2008 geborene Talent Tobias Hochbaum, was sich nach zwei Toren in der Vorwoche auch am Samstag in die Torschützenliste eintragen kann. Die Belohnung für ihn erfolgt nach dem Spiel, wo er beim sensationellen 1:1 der St. Ulricher Kampfmannschaft gegen Rohrbach-Berg erstmals Landesliga-Luft schnuppern darf. In Minute 72 kommt es schließlich zum endgültigen K.O. für die Micheldorf Juniors, als Fabian Ritt mit seinem zweiten Tagestreffer zum uneinholbaren 4:0 einschießt. Damit findet das ungleiche Duell den erwartungsgemäßen Sieger.

Zahlen und Fakten

Die USV St. Ulrich Juniors bleiben mit ihrem Sieg am Tabellenersten aus Großraming dran und werden bereits nächste Woche gegen die Neuzeug Juniors versuchen, weiterhin Druck auf den Spitzenreiter auszuüben. Mit der Niederlage bewegen sich die Micheldorf Juniors nicht vom Fleck und können auch nächste Woche nicht zur Schadensbegrenzung ansetzen, hat man am 19. Spieltag spielfrei. Somit wird das Team von Trainer Rene Höffler alles daran setzen, in zwei Wochen gegen ASV Bewegung Steyr ein Erfolgserlebnis einzufahren.

Stimme zum Spiel

Peter Ritt (Trainer USV St. Ulrich Juniors):

„Micheldorf ist eigentlich auch eine spielerische Mannschaft, was in dieser Liga nicht häufig der Fall ist. An diesem Tag waren wir aber überlegen, haben mehr Spielanteile gehabt und konnten uns am Ende auch verdient mit 4:0 durchsetzen.“

