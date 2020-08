Hochklassiges Spiel in Micheldorf endet Remis

Details Sonntag, 16. August 2020 00:23

Zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Klasse Ost empfingen die Juniors SV Micheldorf die Union Ried im Traunkreis. Beide Teams haben sich im vergangenen Jahr nach einer Halbsaison im Mittelfeld der Tabelle wiedergefunden. Während der Pause haben sich beide allerdings neu aufgestellt, junge hungrige Spieler aus der Region hinzugewonnen und werden demnach etwas weiter vorne in der Tabelle erwartet. Das zeigten sie auch im ersten Spiel nach dem Restart. In einem über weite Strecken hochklassigen Spiel teilt man am Ende die Punkte. Endstand 1:1.

Nullnummer zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Thomas Gugenberger vor rund 50 Zusehern in der cool&fair Arena in MIcheldorf. Beide Mannschaften zeigten eben jenen schon von Beginn an, dass man fußballerische Lösungen finden möchte. Somit entwickelte sich schon früh ein Spiel auf sehr gutem Niveau, in dem jedoch kaum Fehler angeboten wurden und beide Teams wenige Chancen des Gegners zugelassen haben. Darum ging es nach 45 Minuten schlussendlich auch torlos in die Halbzeitpause.

Beide mit Chancen auf den Sieg

Ein ähnliches Spiel sollte es dann auch nach dem Seitenwechsel geben, versuchte man weiter spielerisch Akzente zu setzen. Dies gelang vorerst aber weiterhin lediglich bis vor die letzte Reihe, standen beide weiterhin defensiv kompakt und agierten bedacht. Der zu diesem Zeitpunkt erste wirkliche Fehler der Gäste führte dann nach etwas mehr als einer Stunde aber doch zum Führungstreffer für die Juniors des OÖ-Ligisten. David Winkler nutzte einen Schnitzer der Rieder Hintermannschaft über die Seite aus und stellte auf 1:0 für den SV. Nur wenige Minuten später hätte es dann sogleich schon 2:0 für die Heimischen stehen müssen, Ried hatte zu diesem Zeitpunkt großes Glück, im Spiel zu bleiben. Infolge konnte Ried aber noch einmal zulegen und erhöhte den Druck merklich. Nach 77 Minuten konnte man sich dafür schließlich auch belohnen, war es Neuzugang Michael Sperrer, der einen Elfmeter verwerten konnte und verdient auf 1:1 stellte. In der Schlussphase hätten die Gäste dann gar noch gewinnen können. Die zwei, drei guten Chancen kurz vor Ende des Spiel wurden jedoch ausgelassen, warum es am Ende bei einem gerechten 1:1-Unentschieden blieb.

Peter Dessel, Trainer Union Ried im Traunkreis:

„Es war heute für die Zuschauer ein klasse Auftakt, haben beide Mannschaften eine gute Partie gemacht. Wir sind mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden, war es ein gerechtes Remis. Wir sind auf einem guten Weg, haben uns entschieden, mehr auf die eigene Jugend zu setzen und wollen diesen Plan so weiterverfolgen. In diesem Verein steckt ordentlich Potential, wollen wir uns auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.“

Die Besten:

Micheldorf Juniors: David Winkler (M), Matej Sistov (TW)

Ried: Sperrer Michael (ZM), Csamay Martin (IV)

