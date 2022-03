Adlwang bleibt souverän - 3:0 gegen Weyer

Details Montag, 21. März 2022 08:48

Tomislav Dramac trug sich beim 3:0-Sieg der Union HOVA Adlwang gegen SPG SV Weyer gleich doppelt in die Torschützenliste ein. Mit diesem Sieg bleiben die Gastgeber souveräner Tabellenerster der 2. Klasse Ost mit einem riesigen Vorsprung.

Die Spielzeit zwischen der 25. und 45. Minute war letzten Endes entscheidend, denn alle drei Tore fielen in diesem Abschnitt: Tomislav Dramac brachte die Gästevon SPG SV Weyer in der 25. Minute ins Hintertreffen. David Klinglmayr versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union HOVA Adlwang (38.). Der Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Tobias Wimhofer war noch nicht ertönt, als Dramac seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete die Union HOVA Adlwang nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen 3:0-Sieg nach Hause.

Elf Punkte Vorsprung auf Ligazweiten

Den Gastgebern ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen: Mit elf Punkten Vorsprung steht Union HOVA Adlwang nun am ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Ost. Gegen die SPG SV Weyer verbuchte man bereits den zwölften Saisonsieg. Bei dem Gastgeber greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt die Union HOVA Adlwang die beste Defensive der 2. Klasse Ost. Das Torverhältnis allein spricht Bände: 49:7. Nur einmal gab sich die Union Adlwang bisher geschlagen. Adlwang befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die SPG SV Weyer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel, aktuelles Torverhältnis 9:32. Nach der klaren Pleite gegen die Union HOVA Adlwang steht die SPG SV Weyer mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive der SPG SV Weyer zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten der SPG SV Weyer alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die SPG SV Weyer nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Sonntag reist die Union HOVA Adlwang zur Union Maria Neustift, zeitgleich empfängt die SPG SV Weyer die GTech Juniors SV Micheldorf.

2. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – SPG SV Weyer, 3:0 (3:0)

25 Tomislav Dramac 1:0

38 David Klinglmayr 2:0

45 Tomislav Dramac 3:0