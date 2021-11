Adlwang verabschiedet sich mit 5:0 gegen Großraming als Tabellenprimus in die Winterpause

Details Montag, 08. November 2021 20:49

Die Union HOVA Adlwang erteilte der DSG Union Großraming am Sonntag vor 150 Zuschauern eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Die Hausherren überwintern damit als überragender Tabellenführer der 2. Klasse Ost mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten. Die Großraminger rutschten hingegen um zwei Plätze auf den achten Platz zurück.

Domagoj Ivic brachte das Heimteam in der 25. Minute in Front, als er den Führungstreffer erzielte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Tomislav Dramac einen weiteren Treffer für den Tabellenprimus, so verabschiedeten sich beide Teams beim 2:0-Pausenstand für den Gastgeber aus Adlwang in die Kabinen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff zur weiten Halbzeit vollendete Andreas Bart zum dritten Tagestreffer in der 55. Spielminute. Der vierte Streich der Union HOVA Adlwang war Lukas Holzinger vorbehalten (62.), nun stand es bereits 4:0 für die Hausherren. Eigentlich waren die Großraminger schon geschlagen, als David Klinglmayr das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (63.). Mit diesem Kantersieg unterstrich die Union HOVA Adlwang in der letzten Runde vor der Winterpause ihren bisherigen Saisonverlauf: Als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten Union Ried/Traunkreis lachen die Adlwanger nun von oben runter.

High Five

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen der Union HOVA Adlwang weitere Nahrung. An den Adlwangern gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Ost. Nur einmal gab sich die Union HOVA Adlwang bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union HOVA Adlwang, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die DSG Union Großraming holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit 14 gesammelten Zählern hat die DSG Union Großraming den achten Platz im Klassement inne. Im Angriff von DSG Union Großraming herrscht Flaute. Erst 13-mal brachte die DSG Union Großraming den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die DSG Union Großraming momentan auf dem Konto.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für Union HOVA Adlwang auf der eigenen Anlage gegen die SPG SV Weyer. Die DSG Union Großraming tritt am gleichen Tag bei den GTech Juniors SV Micheldorf an.

2. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – DSG Union Großraming, 5:0 (2:0)

25 Domagoj Ivic 1:0

45 Tomislav Dramac 2:0

55 Andreas Bart 3:0

62 Lukas Holzinger 4:0

63 David Klinglmayr 5:0

