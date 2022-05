Ausgleichstreffer in letzter Sekunde - 2:2 zwischen Wartberg/Krems und Reichraming

Details Montag, 02. Mai 2022 10:40

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die Sportunion Wartberg/Krems und SV Reichraming mit 2:2 vor 75 Zuschauern. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Der Tabellenletzte erwischte einen Blitzstart ins Spiel: Darko Mijatovic traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der SV Reichraming zeigte sich wenig beeindruckt davon: In der sechsten Minute schlug Michael Hohlrieder mit dem Ausgleich zurück. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eine Minute später ging die Sportunion Wartberg/Krems durch den zweiten Treffer von Mijatovic in Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als SV Reichraming erneut für einen Treffer sorgte (93.), erzielt von Andreas Straßer. Schließlich gingen die Sportunion Wartberg/Krems und der SV Reichraming mit einer Punkteteilung auseinander.

Sportunion Wartberg/Krems verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Die Heimmannschaft wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg und bleibt weiterhin Tabellenletzter.

Auch nach diesem Spiel belegt SV Reichraming noch den neunten Tabellenplatz, jetzt mit 18 Punkten. Fünf Siege, drei Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet der SV Reichraming schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Als Nächstes steht für die Sportunion Wartberg/Krems eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen die Union Maria Neustift. SV Reichraming empfängt parallel die Union VAZ Mayr Sipbachzell.

2. Klasse Ost: Sportunion Wartberg an der Krems – SV Reichraming, 2:2 (1:1)

93 Andreas Franz Strasser 2:2

63 Darko Mijatovic 2:1

6 Michael Hohlrieder 1:1

3 Darko Mijatovic 1:0