Remis dank spätem Treffer von Stubauer

Details Montag, 09. Mai 2022 15:19

Das Spiel zwischen der Union Maria Neustift und der Sportunion Wartberg an der Krems endete 2:2. Die Union Wartberg/Kr. erwies sich gegen Maria Neustift als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Die Union Maria Neustift war im Hinspiel gegen Wartberg/Kr. zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Für den Führungstreffer der Sportunion Wartberg an der Krems zeichnete Darko Mijatovic verantwortlich (18.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Daniel Stubauer den Ausgleich (24.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Mustafa Akpinar brachte der Union Wartberg an der Krems nach 51 Minuten die 2:1-Führung. Als einige Zuschauer bereits den Tabellenletzten als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Tobias Stubauer, der zum Ausgleich traf (89.). Letztlich gingen Union Maria Neustift und Sportunion Wartberg an der Krems mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Union Maria Neustift muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt der Gastgeber mit 17 Punkten den zwölften Tabellenplatz. In der Verteidigung von Maria Neustift stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat die Union Maria Neustift derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Maria Neustift konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Drei Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat die Sportunion Wartberg an der Krems momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der Gast kann einfach nicht gewinnen und steht aktuell auf dem letzten Rang.

Am Sonntag muss die Union Maria Neustift bei der Union Ried im Traunkreis ran, zeitgleich wird die Sportunion Wartberg an der Krems von der Union VAZ Mayr Sipbachzell in Empfang genommen.

2. Klasse Ost: Union Maria Neustift – Sportunion Wartberg an der Krems, 2:2 (1:1)

89 Tobias Stubauer 2:2

51 Mustafa Akpinar 1:2

24 Daniel Stubauer 1:1

18 Darko Mijatovic 0:1