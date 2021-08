Auftakt-Spektakel zwischen Uttendorf und Pischelsdorf findet keinen Sieger

Details Donnerstag, 12. August 2021 20:20

Ein spannendes Spiel lieferten der SV Raika Uttendorf und der FC Gurtner Pischelsdorf zum Saisonauftakt in der 2. Klasse Süd-West, das mit 3:3 endete. Die 150 Zuseher sahen am Sonntagnachmittag ein kurioses Spiel, bei dem es drei Treffer aus jeweils elf Metern zu sehen gab. Mann des Spiels war Richard Steinwender, der sich drei Mal als Torschütze feiern lassen durfte.

Gleich zu Spielbeginn traf der SV Uttendorf zur frühen Führung (2.), Torschütze war Christian Stefan Bauchinger, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Pischelsdorf vergab in der 27. Minute die große Chance auf den Ausgleich, scheiterte unglücklich an Aluminium. Knapp vor der Pause war Richard Steinwender zur Stelle und markierte das 1:1 von Pischelsdorf (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Der Treffer zum 2:1 sicherte dem FC Gurtner Pischelsdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Steinwender in diesem Spiel (47.), der beim Elfmeter Gäste-Goalie Michael Matzinger keine Chance ließ. In der 77. Minute erzielte Uttendorf den Ausgleich und auch hier schaffte Bauchinger bereits seinen zweiten Treffer, wieder durch einen Elfmeter. In der 78. Minute überwanden die Gastgeber die Abwehr von Pischelsdorf und beförderten das Leder ins gegnerische Netz, Nicolae-Alexandru Marcu war der viel umjubelte Held. Wer glaubte, der FC Gurtner Pischelsdorf sei geschockt, irrte. Steinwender machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (79.) und durfte sich als Hattrickschütze eintragen. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen sind der SV Raika Uttendorf und Pischelsdorf mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

2. Klasse Süd-West: SV Raika Uttendorf – FC Gurtner Pischelsdorf, 3:3 (1:1)

2 Christian Stefan Bauchinger 1:0

39 Richard Steinwender 1:1

47 Richard Steinwender 1:2

77 Christian Stefan Bauchinger 2:2

78 Nicolae-Alexandru Marcu 3:2

79 Richard Steinwender 3:3

