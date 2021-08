Alle Hoffnung schwand - Auftaktniederlage für Tarsdorf auswärts gegen Schwand

Details Sonntag, 15. August 2021 11:48

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam die Union Schwand gegen die Union Tarsdorf zu einem 3:1-Heimerfolg vor 100 Zusehern am Sportplatz Schwand. Freistoß-Tor inklusive!

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielen konnte. Patrick Weissenbacher versenkte die Kugel schließlich zum 1:0 (18.) für die Gastgeber. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Schwand auf 2:0 (35.), den Treffer erzielte Julian Hangöbl. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Patrick Weilbuchner seine Chance und schoss mit einem Freistoß das 1:2 (43.) für Tarsdorf. Die Union Schwand nahm die knappe Führung mit in die Kabine.





Ehe der Abpfiff ertönte, war es Johannes Prielhofer, der das 3:1 aus Sicht des Heimteams perfekt machte (88.). Mit dem Abpfiff war Schwand der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

2. Klasse Süd-West: Union Schwand – Union Tarsdorf, 3:1 (2:1)

18 Patrick Weissenbacher 1:0

35 Julian Hangoebl 2:0

43 Patrick Weilbuchner 2:1

88 Johannes Prielhofer 3:1

