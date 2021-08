Punkteteilung zwischen Mining/Mühlheim und St. Radegund - trotz Doppelpack von Gartner

Details Sonntag, 22. August 2021 16:50

Der SV Mining/Mühlheim und die Union St. Radegund trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 120 Zusehern auf dem Sportplatz Mining/Mühlheim gelangen Michael Gartner für sein Heimteam zwei Treffer, welche allerdings keinen Sieg einbrachten.

Der SV Mining/Mühlheim ging durch Michael Gartner in der neunten Minute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gastgeber, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.



Keiner geht leer aus



Kurz nach Wiederanpfiff ließ sich in der 46. Minute Stefan Wengler nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für St. Radegund. Gartner versenkte darauf erneut die Kugel, nun stand es 2:1 (58.). Doch der Sieg war dem Heimteam noch lange nicht sicher. Denn David Esterbauer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die Union St. Radegund ein (74.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Mining/Mühlheim und St. Radegund die Punkte teilten.

Mit einer Ausbeute von acht Punkten sicherte sich der SV Mining/Mühlheim in der letzten Saison Platz elf. Mining/Mühlheim machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder.

15 Punkte – so lautete die Bilanz der Union St. Radegund in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz acht. Der Gast klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz.

2. Klasse Süd-West: SV Mining/Mühlheim – Union St. Radegund, 2:2 (1:0)

9 Michael Gartner 1:0

46 Stefan Wengler 1:1

58 Michael Gartner 2:1

74 David Esterbauer 2:2

