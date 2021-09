Dritte Pleite von St. Peter a.H. in Serie - 0:2 gegen Pfaffstätt

Details Montag, 27. September 2021 13:48

Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart verlor am Sonntag in der siebten Runde der 2. Klasse Süd-West 0:2 bei SV Pfaffstätt. Vor 100 Zusehern in der Hubers-Arena Pfaffstätt konnten die Gäste zwar spielerisch überzeugen, aber keinen Punkt mitnehmen.

Am Sonntagnachmittag stand bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen in der siebten Runde der 2. Klasse Süd-West die Begegnung zwischen SV Pfaffstätt und Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart auf dem Zettel: die Hausherren gingen in Minute acht durch einen Treffer von Simon Ibertsberger in Front. Am Zwischenstand von 1:0 änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war als Referee Toma Bebic die erste Hälfte abpfiff. Kurz vor Spielschluss war noch Simon Bendlinger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Pfaffstätt verantwortlich (82.). Diese 2:0-Führung bedeutete nach wenigen Minuten Spielzeit noch schließlich auch den Endstand. Für die Gäste war diese Niederlage die dritte in Folge, doch trotzdem musste man nach Spielschluss erwähnen, dass die Gäste die spielbestimmende Mannschaft auf dem Platz an diesem Tag waren und auch spielerisch mehr als beeindrucken konnten.





Das siegreiche Team von Pfaffstätt konnte sich mit diesem Dreier auf den fünften Tabellenplatz der 2. Klasse Süd-West verbessern und steht dort momentan mit einem 15:8-Torverhältnis und 12 Punkten. Die aktuelle Bilanz nach sechs Spielen lautet: vier Siege und zwei Niederlagen.





Bei Verlierer Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart hingegen liegt nach wie vor mit einem 8:18-Torverhältnis und vier Punkten auf dem zehnten Platz, die Bilanz nach sechs Spielen lautet zurzeit: ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen.







2. Klasse Süd-West: SV Pfaffstätt – Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, 2:0 (1:0)

8 Simon Ibertsberger 1:0

82 Simon Bendlinger 2:0

