Jeging schießt sich auf Platz Eins - 3:2-Siegtreffer gegen Uttendorf in Nachspielzeit

Details Montag, 04. Oktober 2021 17:05

Mit einem 3:2-Erfolg gegen SV Raika Uttendorf schaffte es TSU Jeging auf den ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Süd-West. Dieses Spiel fand am Samstag vor 130 Zusehern in der Jeginger Arena statt. Almir Kurtagic traf dabei doppelt.

In der 26. Spielminute hatten die Gäste aus Uttendorf eine riesige Torchance auf ihrer Seite, jedoch bewies der Jeginger Torhüter Davor Bakula sein Können und wehrte die Chance erfoglreich ab. Eine Aussage darüber, wer am Ende dieses Spiels die Nase vorne haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Peparim Dauti noch nicht zu treffen. Es ging mit einem torlosen Gleichstand in die Kabinen.



Kurtagic mit Doppelpack



Mit einem schnellen Doppelpack (60./63.) innerhalb von drei Minuten zum 2:0 schockte Almir Kurtagic den SV Uttendorf, den ersten Treffer erzielte er per Elfmeter. Für das erste Tor der Uttendorfer Gäste war Christian Bauchinger verantwortlich, der in der 82. Minute das 1:2 besorgte. Wenig später behauptete sich Selim Jasarevic von SV Raika Uttendorf gegen die Hintermannschaft der TSU Jeging und erzielte den Ausgleich, neuer Spielstand: 2:2 (85.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Jakov Stevic den entscheidenden Führungstreffer für die TSU Jeging in der Nachspielzeit erzielte (94.) und den Jegingern somit drei Punkte einbrachte.





Für TSU Jeging bedeutete dieser Last Minute-Sieg eine Verbesserung auf den aktuellen ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Süd-West. Die Jeginger stehen dort im Moment mit einem 25:12-Torverhältnis und 18 Punkten bei einem Spiel weniger. Die Bilanz nach sieben Spielen: sechs Siege und eine Niederlage.





Gegner SV Raika Uttendorf bleibt auch durch diese Niederlage weiterhin auf dem siebten Platz und steht dort zurzeit mit einem 20:16-Torverhältnis und acht Punkten. Die Bilanz nach sieben Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.





2. Klasse Süd-West: TSU Jeging – SV Raika Uttendorf, 3:2 (0:0)

60 Almir Kurtagic 1:0

63 Almir Kurtagic 2:0

82 Christian Stefan Bauchinger 2:1

85 Selim Jasarevic 2:2

94 Jakov Stevic 3:2

