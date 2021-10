Geretsberg mit 2:1-Sieg gegen Pfaffstätt - Harner trifft doppelt

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:21

Die Begegnung zwischen Union Raiffeisen Geretsberg und SV Pfaffstätt am Samstag endete mit 2:1 für die Hausherren. Das Spiel fand vor 50 Zuschauern im Gipfelbergstadion statt.

Die Gäste aus Pfaffstätt gingen durch Matthias Ibertsberger in der 15. Minute in Führung. Manuel Harner nutzte die Chance für Union Raiffeisen Geretsberg und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mit dem 2:1 sicherte Harner der Union Raiffeisen Geretsberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Hans Tiefenthaler siegten die Gastgeber gegen den SV Pfaffstätt.

Geretsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht die Union Raiffeisen Geretsberg auf dem achten Platz der 2. Klasse Süd-West. Geretsberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Pfaffstätt holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die Gäste haben 13 Zähler auf dem Konto und stehen auf Rang sechs. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Pfaffstätt bei.

Die Union Raiffeisen Geretsberg stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Pfaffstätt den SV Mining/Mühlheim.

2. Klasse Süd-West: Union Raiffeisen Geretsberg – SV Pfaffstätt, 2:1 (1:1)

15 Matthias Ibertsberger 0:1

30 Manuel Harner 1:1

49 Manuel Harner 2:1

