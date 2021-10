Jeging erfolgsverwöhnt - 5:1-Sieg bei Pischelsdorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:26

Die TSU Jeging stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und gewann gegen FC Gurtner Pischelsdorf mit 5:1. Der Sieg fand am Samstag vor 250 Zusehern im Hendlparkstadion statt.

Erdeniz Yilmaz trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für die TSU Jeging: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Jakov Stevic wenig später seinen zweiten Treffer (34.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Florian Spreitzer mit dem 1:3 für FC Gurtner Pischelsdorf zur Stelle (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:1-Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 von Andreas Bermadinger nach der Halbzeitpause für die TSU Jeging war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christopher Riess, der das 5:1 aus Sicht der Gäste perfekt machte (89.). Am Ende nahm die TSU Jeging beim FC Gurtner Pischelsdorf einen verdienten und hohen Auswärtssieg mit.

Pischelsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Nur einmal gab sich die TSU Jeging bisher geschlagen. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die TSU Jeging zu besiegen.

Der FC Gurtner Pischelsdorf belegt mit 17 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Nach der TSU Jeging stellt Pischelsdorf mit 29 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächsten Sonntag (15:30 Uhr) gastiert der FC Gurtner Pischelsdorf bei der Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, die TSU Jeging empfängt zeitgleich die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors.

2. Klasse Süd-West: FC Gurtner Pischelsdorf – TSU Jeging, 1:5 (1:3)

16 Erdeniz Yilmaz 0:1

30 Jakov Stevic 0:2

34 Jakov Stevic 0:3

44 Florian Spreitzer 1:3

53 Andreas Bermadinger 1:4

89 Christopher Patrick Riess 1:5

