Langgartner mit Doppelpack - 3:1-Sieg von Friedburg/Pöndorf Juniors gegen Jeging

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:26

TSU Jeging büßte mit der 1:3-Niederlage gegen SPG Friedburg/Pöndorf Juniors die Tabellenführung ein. Die Partie am Sonntag fand vor 150 Zuschauern in der Jeginger Arena statt.

Maximilian Rosenlechner stellte die Weichen für SPG Friedburg/Pöndorf Juniors auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Simon Langgartner verantwortlich (57.). Almir Kurtagic schoss für TSU Jeging in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem 3:1 sicherte Langgartner den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Die 1:3-Heimniederlage bedeutete für TSU Jeging den Verlust der Tabellenführung der 2. Klasse Süd-West.

Mit beeindruckenden 31 Treffern stellt der Gastgeber gemeinsam mit den Pischelsdorfern den besten Angriff der 2. Klasse Süd-West, jedoch kam dieser gegen SPG Friedburg/Pöndorf Juniors nicht voll zum Zug. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der TSU Jeging.

Die drei Punkte brachten für SPG Friedburg/Pöndorf Juniors keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In den letzten fünf Partien riefen sie konsequent Leistung ab und holten neun Punkte.

Als Nächstes steht für TSU Jeging eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es gegen die Union St. Radegund. SPG Friedburg/Pöndorf Juniors empfangen parallel die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart.

2. Klasse Süd-West: TSU Jeging – SPG Friedburg/Pöndorf Juniors, 1:3 (0:1)

3 Maximilian Rosenlechner 0:1

57 Simon Langgartner 0:2

82 Almir Kurtagic 1:2

83 Simon Langgartner 1:3

