Das Beste zum Schluss: Tarsdorf erzielt 3:3-Remis in Nachspielzeit gegen Mauerkirchen

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:32

SV LITZ Mauerkirchen spuckte der Union Tarsdorf in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 3:3-Remis vor 80 Zusehern in der LITZ-Arena ab.

Daniel Lipp versenkte die Kugel zum 1:0 (35.). Zur Pause behielt die Union Tarsdorf die Nase knapp vorn. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit beförderte Mathias Seeburger per Elfmeter das Leder zum 1:1 des SV LITZ Mauerkirchen in die Maschen (52.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Union Tarsdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Lipp in diesem Spiel (61.). Seeburger glich nur wenig später für Mauerkirchen aus (65.). Dass das Schlusslicht in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Shobu Yoshida, der in der 83. Minute zur Stelle war. Die Heimmannschaft schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Matthias Brunnauer zum Ausgleich für die Union Tarsdorf. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich SV LITZ Mauerkirchen und Union Tarsdorf schließlich mit einem Remis. Die Gäste kletterten aber auch trotz Remis auf den ersten Tabellenplatz der 2. Klasse Süd-West.

SV Mauerkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die Union Tarsdorf – man bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung des SV LITZ Mauerkirchen stimmt es ganz und gar nicht: 31 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV LITZ Mauerkirchen auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Union Tarsdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die Gäste führen nach dem Sieg nun das Feld der 2. Klasse Süd-West an. Sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Union Tarsdorf momentan auf dem Konto. Tarsdorf blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Auf heimischem Terrain empfängt SV LITZ Mauerkirchen im nächsten Match Union Feldkirchen bei Mattighofen. Union Tarsdorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 31.10.2021 gegen TSU Jeging.

2. Klasse Süd-West: SV LITZ Mauerkirchen – Union Tarsdorf, 3:3 (0:1)

35 Daniel Lipp 0:1

52 Mathias Franz Seeburger 1:1

61 Daniel Lipp 1:2

65 Mathias Franz Seeburger 2:2

83 Shobu Yoshida 3:2

92 Matthias Brunnauer 3:3

