Feldkirchen/M. beendet Sieglos-Serie mit 2:1-Sieg bei Mauerkirchen

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:25

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die Union Feldkirchen bei Mattighofen mit 2:1 gegen den SV LITZ Mauerkirchen für sich entschied. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Feldkirchen/M.

Lukas Kay Maislinger brachte den Gast in der 31. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt der SV Mauerkirchen die Nase knapp vorn. Martin Moser lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte der Union Feldkirchen bei Mattighofen den 1:1-Ausgleich (60.). Für das zweite Tor von Feldkirchen/M. war Stefan Meixner verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:1 besorgte. Mit dem Ende der Spielzeit strich die Union Feldkirchen bei Mattighofen gegen Mauerkirchen die volle Ausbeute ein.

Der SV LITZ Mauerkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft besetzt mit drei Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SV Mauerkirchen das Problem. Erst 13 Treffer markierte Mauerkirchen – kein Team der 2. Klasse Süd-West ist schlechter. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Mauerkirchen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Durch die drei Punkte gegen den SV LITZ Mauerkirchen verbesserte sich Feldkirchen/M. auf Platz zehn. Mit erschreckenden 34 Gegentoren stellt die Union Feldkirchen bei Mattighofen die schlechteste Abwehr der Liga. Feldkirchen/M. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Union Feldkirchen bei Mattighofen endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SV Mauerkirchen ist am kommenden Samstag zu Gast bei der Union Raiffeisen Geretsberg. Feldkirchen/M. hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 06.11.2021 gegen die TSU Jeging.

2. Klasse Süd-West: SV LITZ Mauerkirchen – Union Feldkirchen bei Mattighofen, 1:2 (1:0)

31 Lukas Kay Maislinger 1:0

60 Eigentor durch Martin Moser 1:1

65 Stefan Meixner 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!