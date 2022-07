2. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Golem Shabani (Union Mondsee Juniors)

Endergebnis:

1. Golem Shabani (Union Mondsee Juniors / 1904 Stimmen)

2. Florian Ladan (SV Bad Ischl 1b / 1742 Stimmen)

3. Martin Huemer (SK Polar Neukirchen/A. / 1335 Stimmen)

4. Florian Prager (Union Zell/Moos / 845 Stimmen)

5. Patrick Gigerl (ATSV Lenzing / 493 Stimmen)

6. Moritz Schimpl (Union Mondsee Juniors / 297 Stimmen)

7. Sebastian Oberndorfer (Union Gampern / 275 Stimmen)

8. Maximilian Gräf (UFC Grünau / 259 Stimmen)

8. Lukas Eidenhammer (Union Mondsee Juniors / 259 Stimmen)

9. Benjamin Troppmair (Union Regau / 231 Stimmen)