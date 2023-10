Zweiter Auswärtssieg! Kiefer-Elf tauscht nach 2:0-Erfolg in der Tabelle mit Union Regau die Plätze

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 12:33

In der elften Runde der 2. Klasse Süd trafen in der Begegnung zwischen der Union Raika Regau und dem SV Jaraflex Aurach zwei punktegleiche Nachbarn aus dem unteren Drittel der Tabelle aufeinander, demzufolge war im bauART-Seestadion ein enges Match zu erwarten. Sechs Tage nach einer 0:4-Klatsche gegen Timelkam präsentierte sich die Gästeelf von Trainer Jörg Kiefer von ihrer besten Seite, feierte einen ebenso verdienten wie ungefährdeten 2:0-Erfolg und tauschte nach dem zweiten Auswärtssieg mit dem Gegner in der Tabelle die Plätze. Die Regauer hingegen stecken seit geraumer Zeit in der Krise und mussten am Samstagnachmittag den Platz zum fünften Mal in Serie als Verlierer verlassen.

17-Jähriger bringt dominante Gäste in Front

Vor rund 200 Besuchern übernahm der SVA sofort das Kommando und bestimmte von der ersten bis zur letzten Minute das Geschehen. Die Kiefer-Elf hatte Spiel und Gegner fest im Griff, verabsäumte es zunächst jedoch, daraus Kapital zu schlagen. Die Gäste starteten einige vielversprechende Angriffe und kreierten auch etliche Chancen, scheiterten jedoch an deren Verwertung. So konnte Alex Riedl die eine oder andere Einschussgelegenheit nicht nutzen. Einmal wurde der 26-Jährige von einem hohen Ball überrascht, bei einer weiteren Chance setzte das Auracher Eigengewächs den Ball knapp neben den Kasten. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgangs aussah, belohnten sich die Gäste doch noch mit dem Führungstreffer - der 17-jährige Elias Bachmaier war mit einem feinen Heber von der Strafraumgrenze erfolgreich und besiegelte den 0:1-Pausenstand.

Benedikt Urich trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehner bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Kiefer-Elf trat auch im zweiten Durchgang dominant auf und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nach der Pause waren keine zehn Minuten gespielt, als Benedikt Urich die Kugel mit einem satten Schuss vertsenkte. Die Heimelf von Coach Norbert Maurer zeigte nach dem zweiten Treffer keine Reaktion und ergab sich ihrem Schicksal. Die Regauer ließen ein Aufbäumen vermissen und hatten Glück, nicht unter Räder zu geraten. Der SVA hatte den "Dreier" in der Tasche, leistete sich in der restlichen Spielzeit aber den Luxus, etliche Chancen zu vergeben. Da der eingewechselte David Übleis sowie Bachmaier mehrmals den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Union-Gehäuse unterbringen konnten, warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf einen weiteren Treffer.

Jörg Kiefer, Trainer SV Aurach:

"Es war ein hochverdienter Sieg, das Ergebnis hätte aber deutlich höher ausfallen müssen. Meine Mannschaft hat kämpferisch und spielerisch einer ausgezeichnete Leistung abgeliefert, die Chancenverwetzung war jedoch katastrophal. Mit diesem Erfolg konnten wir unseren leichten Aufwärtstrend bestätigen und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden. Auch wenn uns in den Spielen gegen Ebensee und in Gampern ein hammerhartes Rest-Programm, erwartet, werden wir versuchen, den einen oder anderen Punkt an Land zu ziehen".

