SK Kammer 1b gewinnt turbulenten 7-Tore-Krimi gegen Neukirchen/Altmünster!

Details Montag, 06. November 2023 10:24

Sehr überraschend hat der Tabellenzweite SK Polar Neukirchen/A. letzte Runde gegen den Vorletzten Grünau verloren, ansonsten spielen sie eine gute Saison. Der heutige Gastgeber Kammer 1b hat am vergangenen Wochenende ein turbulentes Spiel gegen Pinsdorf mit 3:4 verloren und steht vor der Partie auf dem 9. Platz in der 2. Klasse Süd. Auch diese Runde steht Kammer für Spektakel, dieses Mal gewinnen sie aber mit 4:3.

Kammer überlegen – Elfmeter bringt Neukirchen zurück

Letzte Woche hat die 1b des SK Kammer eine zweimalige Führung noch aus der Hand gegeben, das wollten sie gegen Neukirchen nicht passieren lassen. Die Hausherren starten gut in die Partie und übernehmen von Beginn an die Kontrolle, die Gäste tun sich schwer im ersten Abschnitt und kommen nur selten in Offensivaktionen. Nach einer halben Stunde versenkt Rafael Kurtulmus einen Freistoß aus gut 20 Metern unter die Latte, sein Abschluss war sehr scharf, aber nicht unhaltbar. Kammer bleibt spielbestimmend und legt nach. Florian Auer bekommt den Ball im letzten Drittel, lässt einen Gegner aussteigen und jagt den Ball von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck. Alles sieht nach einer ungefährdeten Pausenführung aus, doch kurz vor der Halbzeit bekommen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Mark Hernady bleibt cool und verkürzt auf 2:1.

Neukirchen gleicht aus – Kurtulmus entscheidet spät

Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff muss Zentrumspieler David Wienerroither verletzt vom Platz, dadurch verliert Kammer merklich an Stabilität. Den nächsten Treffer erzielen trotzdem die Hausherren, denn Florian Auer erzielt nach einer Flanke per Flugkopfball seinen achten Saisontreffer. Nach dem Treffer ist Neukirchen besser im Spiel und drückt die Heimischen hinten rein. In der 76. Minute verschätzt sich ein Abwehrspieler der 1b, Miklos Szavuj ist zur Stelle und bringt seine Mannschaft zurück ins Spiel. Kammer kann sich in dieser Phase kaum befreien und versucht den Sieg über die Zeit zu bringen. Neukirchen Angreifer Nermin Jahic taucht vor dem Tor auf und hat den Ausgleich am Fuß, er scheitert aber aus aussichtsreicher Position. In der 87. Minute entscheidet Schiedsrichter Bobaj auf Strafstoß, erneut tritt Hernady an und erneut trifft er. Neukirchen kämpft sich zurück ins Spiel, kippt die Partie jetzt auch noch zugunsten der Gäste und erlebt Kammer ein Déjà-vu? Nein! Denn kurz vor Ende der regulären Spielzeit landet ein langer Ball bei Manuel Mayr, der stoppt sich den Ball mit der Brust und legt ab zu Kurtulmus. Die Nummer 10 von Kammer schießt den Ball ins lange Eck und sorgt für die Entscheidung in einem ereignisreichen Spiel.

Stimme zum Spiel:

Günther Illy, Trainer SK Kammer 1b:

„Letzte Woche verlieren wir gegen Pinsdorf nachdem wir geführt haben, der Sieg heute freut uns umso mehr. Wir sind schlecht in die Saison gestartet und haben uns dann vorgenommen, 20 Punkte im Herbst zu erreichen. Wenn wir nächste Woche gegen Bad Ischl gewinnen, sind wir genau dort also wollen wir natürlich gewinnen.“

