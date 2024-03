Kammer 1b knöpft Gmunden Juniors einen Zähler ab

Details Samstag, 23. März 2024 08:49

Nach einem perfekten Auftakt des SV Gmunden Juniors in die Frühjahrssaison der 2.Klasse Süd wollte man regelrecht gegen den SK Kammer 1b nachlegen. Für das Team vom Attersee hieß es, eine Reaktion auf das verlorene Match des vergangenen Spieltags zu zeigen. Schlussendlich konnten beide Teams ihre Ziele nur zu 50 % umsetzen – die Partie endete mit einem gerechten Unentschieden.

Tore lassen in erster Hälfte auf sich warten

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt: Vor einer tollen Kulisse, ungefähr 100 Zuschauer mitumfassend, konnten die Hausherren mit mehr Spielanteilen aufzeigen, doch die Mannen vom Attersee hielten stramm dagegen. Die Offensivfraktionen beider Kontrahenten taten sich sichtlich schwer, nennenswerte Torchancen zu kreieren. Für mehr als ein paar Weitschüsse des Heimteams reichte es nicht und so gingen die Mannschaften nach einer chancenarmen Halbzeit mit einem 0:0 in die Kabinen.

Beide Teams treffen nach Seitenwechsel

Sowohl die Gmunden Juniors als auch der Gast aus Kammer nahmen sich für die zweite Halbzeit so einiges vor. Man wollte mit mehr Effizienz und Genauigkeit im Passspiel öfter ins vordere Offensivdrittel gelangen, um regelmäßiger für Gefahr vor dem jeweiligen Gehäuse zu sorgen. Dies setzte die Cubrelji –Truppe gekonnt um. Nach nur sieben Minuten Spielzeit konnte Florian Laska von einem Fehler der Gäste profitieren, der sich das Leder über die linke Seite mitnahm, nach innen zog und eiskalt zur Führung einnetzte. Die Keramikstädter sehnten sich nun nach einer frühen Entscheidung. Man drückte auf das 2:0 und hatte auch mit einer sehr guten Möglichkeit den zweiten Treffer auf dem Fuß. Doch in der 65. Minute versetzten die Achtplatzierten aus Kammer die Heimelf in Schock: Nach einem Abschluss konnte Goalie Sieberer nur kurz parieren – Michael Alexander Arnitz erkannte die Situation blitzschnell und nutzte den Patzer des Kontrahenten zum zwischenzeitlichen 1:1. Nun waren alle Karten neu gemischt. Die Gäste waren jetzt das dominantere Team, man wollte folglich den Siegestreffer erzielen. Beinahe wäre das auch kurz vor dem Schlusspfiff noch geglückt, als man bei einem Abschluss nur die Innenstange des Tors traf. Im weiteren Spielverlauf konnten beide Offensivlager aber keine Akzente mehr setzen – Endstand 1:1!

Stimme zum Spiel:

Markus Schneidhofer (Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Heute war es ein verdienter Punkt für uns. Mit fünf personellen Ausfällen haben wir sehr gut dagegengehalten. Die junge Truppe hat heute eine Reaktion auf das letzte Spiel gegen Grünau gezeigt. Pauschallob an die ganze Mannschaft“!

Der Beste: Christoph Auer (SK Kammer)

