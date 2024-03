Gampern zum Frühjahrsauftakt gegen Gschwandt 1b erfolgreich

Details Samstag, 16. März 2024 14:48

Bei der Union Gampern nahm man sich für die Frühjahrssaison so einiges vor. Man will den Herbstmeister SV Ebensee so lange wie möglich ärgern. Mit dem Heimspiel gegen die Union Gschwandt 1b wollte man die Chance nützen, auf 3 Punkte zum Erstplatzierten in der 2.Klasse Süd aufzuschließen. Aber auch der im Mittelfeld klassierte Klub Gschwandt 1b möchte die vorderen Plätze nicht aus den Augen verlieren. Schließlich setzte sich der erste Verfolger von Ebensee mit 3:1 durch.

Heimmannschaft gibt den Ton an

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten ist es die Mannschaft vom Hausruckviertel, die das Spiel in die Hand nahm. Man agierte am Rasen sehr dominant, konnte sich mit viel Ballbesitz in den eigenen Reihen auszeichnen und wusste sich daher immer wieder auch sehr gute Torchancen herauszuspielen. Um die 20. Minute herum war man sehr nah am Führungstreffer dran, indem die Truppe von Coach Klaus Preiner durch einen Schuss aber nur das Aluminium traf. In der Folge blieb man dennoch am Drücker, was sich wenig später auch bezahlt machte. In der 34.Minute brachte man von der rechten Seite eine Flanke in die Mitte, wo Mittelfeldmann Xaver Loy gänzlich alleinstand und den Ball wunderschön ins Kreuzeck hämmerte und somit seine Mannen in Front brachte. In dieser Phase der ersten Halbzeit war der Gast aus Gschwandt nur Passagier. Das Team von Hannes Spindler war größtenteils mit dem Verteidigen beschäftigt und konnte keine Akzente nach vorne setzen. Und so kam es, dass man nur 5 Minuten nach dem 1:0 bereits das zweite Gegentor schlucken musste. Dieses Mal war es Michael Fürthauer, der den Torhüter der Gastgeber elegant umkurvte, und trocken zum zwischenzeitlichen 2:0 einschob, was auch gleichzeitig den Pausenstand darstellte.

Gäste schütteln sich zur Pause

Für die Union Gschwandt 1b galt es in der 2. Spielhälfte ein anderes Gesicht zu zeigen. Man stellte das System um, spielte jetzt mit zwei Stürmern, konnte die Abstände verkleinern und waren dadurch besser im Spiel. Bis zur 75. Minute schaute dennoch für sie nichts Zählbares heraus. Doch dann gelang es David Windischbauer, der über die linke Seite die Abwehr der Heimmannschaft alt aussehen ließ, das Leder zur Mitte zu bringen, wo Stürmer Thomas Altmaniger nur mehr den Fuß hinhalten musste und zum Anschlusstreffer einschoss. Mit dieser Aktion war der Tabellensiebte zurück im Spiel. Nun war alles angerichtet für eine heiße Endphase. Doch das erwartete Schlussfeuerwerk der Gäste blieb aus. Für mehr als eine paar Standardsituationen reichte es nicht. Im Gegenzug war es die Union Gampern, die dem Spiel den Stempel aufdrückte. In Minute 91 konnte Paul Moritz Brucker durch einen Konter locker zum 3:1 Endstand einschieben.

Stimme zum Spiel:

Klaus Preiner (Trainer SV Gampern):

„Es ist wichtig, gut wegzukommen im Frühjahr. Heimspiele sind da, um sie auch zu gewinnen. Das war gestern ein guter Auftritt von uns. Lob an die ganze Mannschaft.“

Die Besten: Moritz Stockinger (ZM, Union Gampern); Michael Fürthauer (ST, Union Gampern)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.