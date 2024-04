Ebensee festigt mit Auswärtssieg gegen Grünau/Pettenbach 1c Platz an der Sonne

Details Montag, 08. April 2024 10:20

Der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 schwebt in der momentanen Phase der 2. Klasse Süd auf Wolke sieben – ist man doch in der Frühjahrssaison noch ungeschlagen und weiterhin Top-Kandidat für den Meistertitel. Jene Serie wollte man selbstredend nun prolongieren, als man es auswärts mit dem SPG-Grünau /Pettenbach 1c zu tun bekam. Schlussendlich siegte man nach einer guten zweiten Halbzeit mit 0:2.

Erste Hälfte geht klar an die Hausherren

Eins vorweg: Dem Favoriten vom Traunsee gelang in den ersten 45 Minuten kein einziger nennenswerter Torschuss. Offensiv kam man nie so richtig zur Geltung – zudem hatte man sichtlich Probleme mit dem Platz, welcher einen gepflegten Spielaufbau nahezu unmöglich machte. Folglich waren es die jungen Kicker aus Grünau/Pettenbach, die in der ersten Hälfte den Ton angaben. Diese versuchten attraktiven Fußball zu spielen, um in weiterer Konsequenz ins letzte Angriffsdrittel zu gelangen und für mächtig Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse zu sorgen. Zweimal war man dann ganz nahe am Führungstreffer dran, aber die Stange verhinderte, dass das Runde im Eckigen landete. So mussten die ungefähr 100 gekommenen Zuseher weiterhin auf die ersten Tore an diesem Nachmittag warten. Bis zum Pausenpfiff schaute für beide Mannschaften nichts Zählbares mehr heraus.

Tabellenführer trifft doppelt

Die Friedmann-Schützlinge kamen viel griffiger, viel aktiver – schlichtweg besser aus der Kabine. Man wollte nun das Spielgeschehen in die Hand nehmen und auch Akzente nach vorne setzen. Und das gelang auch – kreierte man doch im Minutentakt Chance um Chance und drückte regelrecht auf das 0:1. Diesen Aufwand konnte man schließlich in der 72.Minute auch in ein Tor ummünzen, als Paul Buchegger im Strafraum ans Spielgerät kam und dieses in den Maschen versenkte. Mit dem Führungstreffer im Rücken, starteten die Mannen vom Traunsee in der Folge Versuche, den Sieg unter trockene Tücher zu bringen. Doch auch die Truppe vom Almtal gab sich noch nicht geschlagen – man trat nochmals gehörig auf das Gaspedal, um den Ausgangszustand wiederherzustellen. Aber jenes Bemühen wurde wenig später endgültig im Keim erstickt. Verantwortlich hierfür: Shkelqim Shabanaj, der perfekt in Szene gesetzt wurde und zum 0:2 Endstand einschoss (84.).

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hackl (Sportlicher Leiter SV Ebensee):

„In der ersten Halbzeit taten wir uns sehr schwer, überhaupt ins Spiel zu kommen. Danach waren wir besser und haben letzten Endes auch verdient gewonnen.“

Der Beste: Sebastian Gruber (SV Ebensee)

