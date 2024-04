Last-Minute-Niederlage! SV Freinberg holt im Spitzenspiel gegen Union Enzenkirchen wichtige drei Punkte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:48

Der 17. Spieltag in der 2. Klasse West-Nord hielt unter anderem das Topspiel der Runde zwischen dem SV Freinberg und der Union Raika Enzenkirchen bereit. Beide Mannschaften kämpften im oberen Tabellenviertel um einen Aufstiegsplatz, es war dadurch im Vorhinein von einer ausgeglichenen Partie ausgegangen worden. Beide Mannschaften fuhren am vergangenen Spieltag jeweils zwei knappe 3:2-Siege ein. Im Hinspiel war die Union Enzenkirchen bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen. Ein Tor machte am Ende den Unterschied in der Schlussphase dieser Partie und der SV Freinberg gewann mit 1:0 gegen Enzenkirchen.

Enzenkirchen in erstem Durchgang dominanter

Rund 170 Besucher verfolgten dieses Rundentopspiel am Sportplatz des SV Freinberg. Die Gäste aus Enzenkirchen erwischten den besseren Spielstart, kamen in der Anfangsphase auch zu den ersten Möglichkeiten. Von Freinberg war anfangs noch nicht viel zu sehen, wenngleich auch die Gäste noch nicht zu den Großchancen kamen. Auch nach 45 Minuten brachten beide Mannschaften in einer hart umkämpften Partie, wo beide Mannschaften am Ende den Platz als Sieger verlassen möchten, den Ball nicht im Tor unter. Die Gäste trafen unter anderem einmal das Aluminium. Es ging mit dem 0:0 in die Pause.

Last-Minute-Sieg der Freinberger

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Schauer machten die Gäste stark weiter und versuchten den nächsten Treffer herbeizuführen. Die Enzenkirchner brachten die Kugel aber nicht über die Linie, in der Endphase dieser Partie kamen auch die Freinberger noch zu zwei Topchancen, doch an Keeper Hebertinger gab es vorerst kein Vorbeikommen. Freinberg brach den Bann dann tief in der Nachspielzeit, als Leonhard Lausberger das erste und zugleich letzte Tor des Spiels erzielte (92.). Nach einem weiten Abschlag brachten die Gäste die Kugel nicht weg, Lausberger war zur Stelle und traf in die Maschen zum schlussendlich viel umjubelten 1:0-Endstand. Da die Begegnung zwischen der Union Eggerding und UFC St. Agatha abgesagt wurde, übernimmt Freinberg nun die Tabellenführung.

Freinberg stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Union Eggerding (live im Ligaportal-LIVETICKER) im nächsten Topspiel vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Enzenkirchen die Union Suben.

Stimme zum Spiel:

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

„Die erste Halbzeit hatten wir die klareren Chancen, waren besser, haben unsere Möglichkeiten aber nicht genutzt. Nach gut einer Stunde haben wir den Faden verloren, dann hatten die Freinberger zwei gewaltige Chancen. In der Nachspielzeit haben wir den bitteren Gegentreffer kassiert. In Summe wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, der Treffer in der Nachspielzeit ist natürlich extrem bitter.“

2. Klasse West-Nord: SV Freinberg – Union Raika Enzenkirchen, 1:0 (0:0)

92 Leonhard Lausberger 1:0

