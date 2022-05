Lehner-Triplepack verhindert die Niederlage - 3:3 zwischen St. Agatha und Schardenberg

Details Montag, 23. Mai 2022 11:12

Das Spiel vom Sonntag zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Steinbrunn Schardenberg endete mit einem 3:3-Remis. Auszeichnen konnte sich dabei vor allem Tobias Lehner mit seinen drei Treffern vor 150 Zuschauern.

Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Tobias Lehner war gleich zweimal zur Stelle (4./18.). In der 21. Minute erzielte Christoph Glas das 1:2 für Schardenberg. In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Thomas Freilinger zum 2:2 verwandelte (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Ondrej Vlk schoss für die Union Steinbrunn Schardenberg in der 66. Minute das dritte Tor. In der 70. Minute sicherte Lehner seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen dritten Treffer. Beim Abpfiff durch Referee Edvin Aliu stand es zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Schardenberg pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

St. Agatha Fünfter, Schardenberg Vierter

Die Offensive von UFC St. Agatha in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Union Steinbrunn Schardenberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer des UFC St. Agatha in dieser Spielzeit zu. Mit dem Gewinnen tut sich das Team aus St. Agatha weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit 56 geschossenen Toren gehört die Union Steinbrunn Schardenberg offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse West-Nord. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für die Union Schardenberg zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Schardenberg fortgesetzt und auf fünf Spiele erhöht.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Schardenberg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Durch dieses Resultat änderte sich die Tabellensituation, beide Teams tauschten ihre Plätze: St. Agatha steht nun auf dem fünften, Schardenberg auf dem vierten Platz der 2. Klasse West-Nord.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der UFC St. Agatha bei der Union Raika Enzenkirchen, die Union Steinbrunn Schardenberg empfängt zeitgleich die Union Suben.

2. Klasse West-Nord: UFC St. Agatha – Union Steinbrunn Schardenberg, 3:3 (2:2)

70 Tobias Lehner 3:3

66 Ondrej Vlk 2:3

45 Eigentor durch Thomas Freilinger 2:2

21 Christoph Glas 2:1

18 Tobias Lehner 2:0

4 Tobias Lehner 1:0