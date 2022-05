Lupenreiner Danninger-Hattrick binnen 15 Minuten bei Eggerdinger 7:0-Kantersieg

Details Montag, 23. Mai 2022 15:43

In der 23. Runde der 2. Klasse West-Nord empfing die Union Eggerding die Union Michaelnbach zu einem klassischen Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem Zweitplatzierten und dem seit 23. August 2020 sieglosen Schlusslicht der Tabelle stellte sich nur die Frage über die Höhe des Eggerdinger Sieges. Acht Tage nach einer Pleite in St. Willibald war die Sommer-Elf exzellent in Schuss, ließ es nach einem 6:0-Kantersieg im Hinspiel auch am Sonntagnachmittag ordentlich krachen und bleibt nach einem 7:0-Schützenfest im Aufstiegskampf im Rennen. Währen der Aufstiegsaspirant nach dem sechsten "Dreier" im Frühjahr die Rückrunden-Tabelle anführt, musste der Nachzügler die 29. Niederlage in den letzten 31 Spielen einstecken.

Torjäger Aigner eröffnet Schützenfest

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an den erwarteten Einbahnstraßenfußball zu sehen und durften sich in der Land & Technik Arena nach nur fünf Minuten über den Beginn des Torreigens freuen. Eggerdings Torjäger war es vorbehalten, das Schützenfest zu eröffnen. Nach einer Flanke von Florian Pirimeyer wurde ein Kopfball von Sven Danninger geblockt, ehe Johannes Aigner abstaubte und mit seinem bereits 24. Saisontreffer auf 1:0 stellte. Nach einer Viertelstunde brandete in der Arena erneut Jubel auf, als Christoph Denk einen von Aigner getretenen Corner einnickte. Da Gästegoalie Robert Vogl mit guten Paraden des Öfteren zu glänzen wusste, der beste Michaelnbacher Akteur an diesem Tag war und ein höheres Debakel der Gäste verhinderte, mussten sich die Fans bis zum nächsten Tor bis zur 35. Minute gedulden. Dann hatte der "Man of the Match" seinen ersten großen Auftritt an diesem Tag. Nach einer erneuten Aigner-Ecke war Danninger mit dem Kopf zur Stelle und fixierte den 3:0-Pausenstand.

Lupenreiner Danninger-Hattrick in der Schlussviertelstunde

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Tor der Hausherren. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hopic waren nur fünf Minuten gespielt, als Aigner einmal mehr einen Corner ausführte, Denk goldrichtig stand und zum 4:0 einköpfte. Damit hatte der Aufstiegsaspirant sein Pulver vorerst verschossen, in der Schlussviertelstunde wurden die Zuschauer dann aber Zeugen eines lupenreinen Hattricks. Zunächst nickte Danninger eine Denk-Flanke ein. Wenig später legte der eingewechselte Dominik Schwaiger nach einer Hereingabe von Denk das Leder per Kopf ab, ehe der 23-jährige Danninger, der seit vier Jahren in Eggerding auf Torejagd geht, einen Kopfball ins linke Eck setze. In der Nachspielzeit war binnen 15 Minuten der DanningerHattrick perfekt, als der Angreifer nach einem Stanglpass von Schwaiger das Spielgerät zum 7:0-Endstand über die Linie drückte und sich zum Hattrick sowie 22. Saisontor beglückwünschen lassen konnte.

Andreas Aigner, Sektionsleiter Union Eggerding:

"Nach der Niederlage in der Vorwoche war dieser Sieg zu erwarten, die drei Punkte sind aber ungemein wichtig. Die Prambachkirchner werden sich den Meistertitel vermutlich nicht nehmen lassen, somit geht es für uns vor allem darum, den eroberten Relegationsplatz ins Ziel zu bringen. Es ist und bleibt spannend, denn in zwei Wochen, im Heimspiel gegen Konkurrent Schärding, steht quasi ein Finale auf dem Programm".