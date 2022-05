Meister! Union Prambachkirchen nach 32 Jahren wieder erstklassig

Details Montag, 30. Mai 2022 11:00

Drei Tage nach einem 6:1-Kantersieg im Nachtrag in St. Aegidi war alles angerichtet. Im Heimspiel gegen die SV Grieskirchen Juniors wollte die Union Raiffeisen Prambachkirchen den letzten Schritt zum Titel setzen. Die Mannen von Trainer Stefan Pointner, der im letzten Sommer Roland Kellermayr, der inzwischen in Waizenkirchen tätig ist, nachgefolgt war, lieferten in der 24. Runde der 2. Klasse West-Nord mit einem souveränen 5:2-Erfolg ihr Meisterstück ab und kehren nach 32 langen Jahren wieder in die 1. Klasse zurück.

Nach Schrecksekunde, souveränes Meisterstück

Nach einer Schrecksekunde - ein Schuss der Gäste klatschte an die Latte - nahm der Ligaprimus das Heft in die Hand. Auf der Leopold Neumair Sportanlage knallten Mitte der ersten Halbzeit die ersten Korken, als Jürgen Erlinger aus rund 20 Metern abzog und den angehenden Meister in Front brachte. In Minute 35 verwandelte Johannes Öberseder einen Elfmeter zum 2:0-Pausenstand. Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kuljici beseitigte Prambachkirchens Routinier die letzten Zweifel - wieder war es der 35-jährige Erlinger, der mit seinem zwölften Saisontreffer auf 3:0 stellte. Wenig später durfte sich auch Florian Schabetsberger, der mit einem Kopfball erfolgreich war, als Torschütze feiern lassen. Nachdem Grieskirchens Erik Briedl das Ergebnis korrigiert hatte, stellte Said Cetin mit einem satten Flachschuss auf 5:1. Den Juniors blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen, fixierte der eingewechselte Thomas Nimmerfall den 5:2-Endfstand. Das tat der Freude jedoch keinen Abbruch, brachen nach dem Schlusspfiff alle Dämme.

Herbstmeister in zwei Ligen - meisterliche Bilanz

In der Saison 2019/20 war die Union Prambachkirchen in der Gruppe Mitte-Ost aktiv und eroberte dort den Herbstmeistertitel, ehe die Punktejagd coronabedingt abgebrochen wurde. Nach dem Wechsel in die 2. Klasse West-Nord setzte die Union den sportlichen Erfolg in der neuen Liga fort und stand nach dem erneuten Abbruch hinter Schardenberg am zweiten Rang. Auch von einem Trainerwechsel im letzten Sommer - Stefan Pointner folgte Erfolgscoach Roland Kellermayr nach - ließen sich die Prambachkirchener nicht beirren und krönten sich nach einer sensationellen Hinrunde zum Herbstmeister. Auch wenn es im Frühjahr nicht immer rund lief, ließen sich Kapitän Stefan Gruber und Co. die Butter nicht vom Brot nehmen und krönten sich am Sonntagnachmittag im zehnten Heimspiel mit dem achten Sieg zum Meister. Von den bisherigen 22 Spielen in dieser Saison konnte der frischgebackene Meister 15 gewinnen, teilte mit dem Gegner fünf Mal die Punkte und zog nur in Schärding und gegen Eggerding den Kürzeren. Der Ligaprimus traf 61 Mal ins Schwarze und ist die Torfabrik der 2. Klasse West Nord - 34 Tore gingen auf das Konto der beiden Routiniers, Richard Öberseder und Jürgen Erlinger. Zudem stellt die Union mit 26 Gegentoren auch die stabilste Defensive der Liga.

Thomas Edinger, Obmann Union Prambachkirchen:

"Wir haben in den vergangenen Jahren darauf hingearbeitet und freuen uns, dass diese Arbeit am Sonntag belohnt wurde und die Früchte ernten können. Auch wenn der Meistertitel letztendlich keine Überraschung war, ist es jetzt endlich amtlich und die Freude darüber riesengroß. Auch ein Ligenwechsel bzw. die Corona-Pandemie hat uns nicht aus der Spur geworfen, im Gegenteil. Die Mannschaft ist in den letzten Jahren zusammengewachsen, bilden die vielen jungen Spieler mit den erfahrenen Akteuren, wie Richard Öberseder, Jürgen Erlinger und Kapitän Gruber, eine tolle Einheit. Einen Stock höher ist die Luft zwar dünner, wir wollen uns in der 1. Klasse aber anständig präsentieren und trauen uns den Ligaverbleib zu. Aus heutiger Sicht wird sich unser Kader kaum verändern und werden nach 32 langen Jahren die erste Saison in der 1. Klasse voraussichtlich mit dem bewährten Personal in Angriff nehmen".