Union Treubach/Roßbach: "Unsere Mannschaft ist brutal jung"

Samstag, 27. Januar 2024

Die Union Treubach/Roßbach blickt auf ein mäßig erfolgreiches Fußballjahr 2023 zurück, sammelte im Frühjahr zwölf Zähler und ergatterte im Herbst nur zehn Punkte. Nach einem elften Rang in der vergangenen Saison beendeten die Innviertler in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse West die Hinrunde als Zehnter und überwintern erneut in der unteren Region der Tabelle. "Wir wollten uns in der Mitte der Tabelle positionieren, demzufolge sind wir mit dem bisherigen Abschneiden nicht zufrieden. Aber unsere Mannschaft ist blutjung, weshalb neben der Erfahrung auch die Konstanz fehlt", erklärt Obmann Florian Bernroitner.

Kapitaler Fehlstart und eklatante Auswärtsschwäche

Die Grün-Weißen blieben in den Startblöcken hängen und ergatterten in den ersten sieben Runden nur einen mickrigen Punkt. Danach präsentierten sich die Mannen von Coach Andreas Streif von ihrer besseren Seite und konnten von den restlichen fünf Partien drei gewinnen. "Mit einem Durchschnittsalter von rund 21 Jahren ist unser Team sehr jung. Zudem hat es eine Zeitlang gedauert, bis die Systemumstellung unseres neuen Tainers gegriffen hat und sind aufgrund unseres aggressiven Gegenpressings zunächst dem Gegner des Öfteren ins offene Messer gelaufen", so Bernroitner. Nur drei Mannschaften durften weniger Treffer bejubeln und lediglich zwei Teams kassierten mehr Gegentore. Die bisherigen drei Saisonsiege feierten die Kicker aus dem Bezirk Braunau durchwegs vor heimischer Kulisse, in den sechs bisherigen Auswärtsspielen sprang aber nur ein einziger Punkt heraus. "Sowohl die vielen Gegentore, als auch die Auswärtsschwäche sind der fehlenden Erfahrung geschuldet. Wir hätten uns in Summe etwas mehr erwartet, demzufolge hält sich die Zufriedenheit in Grenzen", meint der Obmann.

Keine Transfers - Trainingslager in Kroatien

In Treubach wurde im Winter durchtrainiert, am heutigen Abend steht der traditionelle Maskenball auf dem Programm. Ab der kommenden Woche richtet man im Innviertel den Fokus ausschließlich auf das sportliche Geschehen. Am 16. Februar wird gegen St. Pantaleon das erste Testspiel bestritten und in den Semsterferien in Kroatien ein Trainingslager abgehalten. Die Reise dorthin werden ausschließlich die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Wir setzen weiterhin auf die eigenen Leute, sehen uns nicht nach möglichen Verstärkungen um und werden im Winter vermutlich keine Transfers tätigen. Auch Abgänge sind keine zu erwarten", sagt Florian Bernroitner und freut sich, dass mit Markus Jodlbauer und David Stopfner zwei Langzeitverletzte im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Rangverbesserung erwünscht

Obwohl die "Rote Laterne" lediglich zwei Punkte entfernt ist, richtet die Union in der Tabelle den Blick nach oben. "Zunächst geht es darum, zur nötigen Stabilität zu finden. Grundsätzlich blicken wir der zweiten Meisterschaftshälfte optimistisch entgegen und sind zuversichtlich, in der Tabelle den einen oderen Platz nach oben klettern zu können", meint der Obmann. "Sollte das Frühjahr nach unserem Wunsch verlaufen, ist vielleicht sogar der Sprung in die obere Hälfte möglich".

