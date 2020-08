ATSV Kohlgrube/Wolfsegg in neuer Liga mit Last-Minute-Sieg

Details Sonntag, 16. August 2020 20:53

In der 2. Klasse West empfing der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg in der ersten Runde die Union Polling. In diesem Duell kreuzten zwei Fünftplatzierte der letzten Saison die Klingen, der ATSV war im Vorjahr jedoch in der Gruppe Mitte-West aktiv. In einem engen und interessanten Match gingen die Gäste am Samstagnachmittag zwei Mal in Führung, die Hofbauer-Elf bewies aber tolle Moral, machte jeweils den Rückstand wett, drehte im letzten Moment das Spiel und feierte einen 3:2-Sieg.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Druzic bekamen die Zuschauer im Josef Pappel Stadion aggressive Gäste zu sehen, der Liga-Neuling hingegen tat sich in Halbzeit eins schwer und fand bis zur Pause nicht zu seinem gewohnten Spiel. In Minute zehn eroberten die von Coach Karl-Heinz Ringl ausgezeichnet eingestellten Pollinger den Ball, ehe Neo-Legionär Petr Mickal, der zuletzt in Deutschland aktiv war, einen Stanglpass verwertete. Nach 20 Minuten brachte die Hintermannschaft der Union den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Ivan Tonchev fackelte nicht lange und setzte das Leder via Innenstange in den Pollinger Kasten. Die kompakten Gäste ließen sich vom Gegentor nicht beirren und hatten nach einer halben Stunde die Nase wieder vorne. Erneut unterlief der Hofbauer-Elf ein unnötiger Ballverlust, die folgenden Flanke überraschte ATSV-Schlussmann Philipp Grabner, ehe Markus Hintermaier den Ball im Tor unterbrachte und seiner Mannschaft eine verdiente 2:1-Pausenführung bescherte.

Entscheidung in Minute 91

Die Pausen-Ansprache von ATSV-Trainer Albert Hofbauer zeigte Wirkung, denn nach Wiederbeginn präsdentierte sich der Liga-Neuling von seiner besten Seite. Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer, in Minute 52 trafen jedoch die Heimischen ins Schwarze. Nach einem Foul an Florian Ratzberger verwandelte Peter Horvath den fälligen Elfmeter. Nach dem Ausgleich setzte die Hofbauer-Elf nach, hatte fünf Minuten später aber Pech, als Horvath die Querlatte traf. Wenig später setzte Ratzberger einen Kopfball knapp am Kreuzeck vorbei. Der ATSV war in Halbzeit zwei am Drücker, der entscheidende Treffer wollte zunächst aber nicht gelingen. Es sah bereits nach einer in Summe gerechten Punkteteilung aus, in Minute 91 hatten die heimischen Fans aber noch einmal Grund zur Freude. Daniel Purrer zog aus 20 Metern ab und fixierte mit einem satten Flachschuss den 3:2-Sieg des ATSV Kohlgrube/Wolfsegg.

Albert Hofbauer, Trainer ATSV Kohlgrube/Wolfsegg:

"In der ersten Halbzeit waren wir schlecht und haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Nach der Pause hat meine Mannschaft aber eine starke Leistung abgeliefert, das Spiel gedreht und sogar noch gewonnen. Wir freuen uns über den erfolgreichen Saisonstart, die Pollinger waren jedoch ein starker Gegner und hätten sich einen Punkt verdient".

Die Besten:

ATSV Kohlgrube/Wolfsegg: Daniel Purrer (ZM) und Clemens Söser (RV)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?