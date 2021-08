Birglechner mit 2 Toren gegen Kohlgrube/Wolfsegg - Waldzell gelingt Auswärtssieg

Details Sonntag, 29. August 2021 11:56

Der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man vor 80 Zusehern im Pappel-Stadion Kohlgrube/Wolfsegg 1:3 gegen den SV Waldzell.

Marcel Ebner brachte Waldzell in der 15. Minute ins Hintertreffen. In der 23. Spielminute gab es zwei Torchancen für den SV Waldzell, bei der ersten konnte der ATSV-Tormann Philipp Grabner klären, bei der zweiten Chance scheiterte Waldzell am Verteidiger. Bis zur Halbzeitpause schaffte es keine der Mannschaften ihre Torbilanz zu verbessern. Mit einer 1:0-Führung des Gastgebers ging es also in die Kabinen.



Birglechner mit Elfmetertreffer



Das 1:1 des SV Waldzell stellte Stefan Birglechner per Elfmeter sicher (50.). Dieser Ausgleichstreffer schien für die Waldzeller neue Kräfte auszulösen, denn in den nächsten Minuten fanden die Gäste immer besser in das Spiel und hatten einige gute Torchancen auf ihrem Konto. So folgte in der 75. Minute konsequent die 2:1-Führung von Walter Erhart. Und nur vier Minuten später sicherte Birglechner Waldzell nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Am Ende verbuchte der SV Waldzell gegen den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg einen Sieg.





Im Spiel gegen Waldzell setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte, nämlich auf Tabellenplatz zehn.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Waldzell im Tableau auf die dritte Position.

2. Klasse West: ATSV Kohlgrube/Wolfsegg – SV Waldzell, 1:3 (1:0)

15 Marcel Ebner 1:0

50 Stefan Birglechner 1:1

75 Walter Erhart 1:2

79 Stefan Birglechner 1:3

